В каком возрасте женщины изменяют чаще мужчин

На днях ВЦИОМ представил результаты опроса россиян на тему измен. Почти 40% опрошенных признались, что ходили налево. И чуть больше – 42% – заявили, что сами стали жертвами измен. Причём, как показал опрос, до 34 лет к левым загулам больше склонны женщины, а вот после 35 чаще начинают изменять мужчины. И с этого возраста число неверных представителей сильного пола начинает заметно расти. Так как же причины измен зависят от возраста?

20 – 30 лет

Женщины

В этот период женская сексуальность, как правило, ещё не развита и в большей части связана с чувствами и эмоциями. Игра гормонов, которая толкает налево её сверстников, женщине в этот период незнакома.

Если женщина в этом возрасте и изменяет своему спутнику, то чаще всего от обиды. Иногда причиной измены становится недостаток внимания со стороны супруга.

Мужчины

Сильным полом в эту пору движет в основном игра гормонов. В этом возрасте секс играет для мужчины главенствующую роль. Что и определяет основные потребности представителя сильного пола в эту пору.

Сексу на стороне многие представители сильного пола не придают особого значения, считая его делом несерьёзным и никакой опасности семейной жизни не представляющим.

30 – 40 лет

Женщины

С одной стороны, женщины становятся более прагматичными в отношениях. От мужчин они ждут уже не столько романтики, сколько готовности решать проблемы, поддерживать и заботиться.

Отсутствие поддержки, тепла и заботы со стороны мужа, его равнодушное отношение очень сильно ранит женскую душу. Но уйти решаются далеко не все, поскольку не считают это поводом для развода. А вот почувствовать себя любимой и нужной хочется. Роман на стороне эту возможность как раз и предоставляет.

Кроме того, в это время, как уверяют специалисты, в женщине начинает просыпаться чувственность, она начинает испытывать желание. Именно на период с 30 до 40 приходится самый пик расцвета женской сексуальности.

Поэтому в это время некоторые представительницы слабого пола, совсем как мужчины, начинают изменять как раз чтобы реализовать свои сексуальные потребности.

Женщины в этом возрасте вообще склонны вести себя в отношениях по-мужски и нередко заводят романы исключительно для получения удовольствия. Поэтому случайные партнёры в жизни 30 – 40-летних женщин встречаются куда чаще.

Мужчины

Безудержная потребность в сексе идёт на спад, и отношения только ради него уже не кажутся столь привлекательными.

Именно в этом возрасте мужчина более всего нацелен на строительство серьёзных отношений. А потому готов наступить на горло своей полигамной песне ради сохранения верности избраннице.

В этот период мужчин больше привлекают женщины, с которыми интересно. Потребность общения с женщиной даже начинает слегка теснить потребность в сексе с ней. И если женщина, которая находится рядом, эту самую потребность в общении реализовать не может, то мужчина начинает посматривать налево.

Ещё одна причина левых загулов мужчин в этот период – привычка, которая к этому времени как раз начинает разъедать устоявшиеся отношения. Именно отсутствие новизны и влюблённости толкает на измену мужчин за тридцать.

Причём такие левые отношения могут длиться довольно долго, изматывая всех участников этого любовного треугольника.

Про мнению четверти опрошенных (26%), измены – довольно распространённое явление.

Тех, кто считает супружескую неверность редким явлением или вовсе не сталкивается с ней, стало меньше – 13% в 2025 году против 32% в 2023‑м. Около половины респондентов – 42% – заявили, что стали жертвами измены, и 37% признались, что сами ходили налево.

Мужскую неверность в браке считают нормой 9% опрошенных, женскую – 4%.

40 – 50 лет

Женщины

Переход через 40-летний рубеж многие женщины воспринимают довольно болезненно. Возникает ощущение, что перед твоим носом проносится поезд, в который ты явно не успеваешь запрыгнуть.

С помощью похода налево женщина пытается доказать себе, что она по-прежнему востребована, хочет таким образом самоутвердиться.

Причём если мужчины в этом возрасте предпочитают скрывать свои левые походы, то женщины, наоборот, изменяют с вызовом, надрывом.

Этот рубеж многими женщинами воспринимается как критический («жизнь прошла»). Как уверяют специалисты, женщины начинают испытывать примерно то же, что и мужчины после 50 лет – становятся более смелыми и решительными. А потому заводят романы, в которых рассчитывают получить то, что недополучали всё это время в семейной жизни – теплоту, заботу, внимание, восхищение, наконец.

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В некоторых случаях подобные романы заканчиваются разводом. Причём по инициативе самой женщины.

Мужчины

После 40 мужчина редко ходит налево исключительно ради сексуальных утех.

Хотя для некоторых секс после 40 опять становится одним из способов самоутверждения. Дело в том, что к этому возрасту большинство мужчин начинают испытывать проблемы со здоровьем (по статистике, мужчины боятся болезней значительно больше, чем женщины) и терзаться страхом мужской несостоятельности. А удачный поход налево даёт мужчине возможность почувствовать свою востребованность и состоятельность.

Именно желание лишний раз убедиться в собственных силах и становится причиной многих романов на стороне у мужчин в период кризиса среднего возраста.

Ещё одна серьёзная причина измен мужчин в эту пору – отсутствие в семье психологического комфорта. Именно этот комфорт, а вовсе не сексуальные приключения ценятся мужчинами, приближающимися к 50-летнему рубежу.

50 – 60 лет

Женщины

Некоторые женщины в этом возрасте более заинтересованы в сексуальной жизни. Они не боятся беременности, освобождаются от ряда стереотипов, раскрепощаются.

Однако налево в этом возрасте представительницы слабого пола ходят уже совсем неохотно. Нет, есть, конечно демонстративные истероидные личности, которым требуются постоянные эмоциональные встряски, дающие ощущение полноты жизни.

Но у большинства женщин в отношениях на первый план выходит потребность в эмоциональной близости со своим спутником жизни, к которому женщина начинает относиться более бережно. И на этом фоне походы налево теряют для неё всякую привлекательность.

Мужчины

Одна из причин, толкающая мужчин в этом возрасте на измены, – потребность в новом жизненном импульсе. Именно поэтому очень часто мужчины за 50 увлекаются молоденькими барышнями. И дело тут вовсе не в потребности в «молодом теле», как принято считать, а в способности молоденькой избранницы дать тот самый заветный импульс.

Эти отношения как бы пробуждают мужчину, дают возможность снова почувствовать себя молодым, ощутить состояние вдохновения, желание что-то совершать, открывать, к чему-то стремиться.

После 60

Чем ближе к 60, тем меньше мужчины склонны к изменам. И не потому, что сексуальная сторона жизни постепенно отходит на второй план. Как уверяют специалисты, у сильного пола не существует чёткого возрастного барьера, когда в организме начинаются определённые гормональные перестройки.

Просто если пары вместе подошли к этому возрастному рубежу, то, значит, в их отношениях царит то самое взаимопонимание, близость и теплота, нехватку которых супруги обычно и восполняют на стороне.

Жена превращается в бесконечно близкого человека, которого знаешь вдоль и поперёк, практически в родственницу. И если в 30 – 40 лет это является существенным минусом, то после 60 становится огромным плюсом, той ниточкой, которую очень сложно разорвать или разрубить. Да и зачем, если супругам хорошо вместе.

Если же тепла и взаимопонимания в семье всё же нет, то мужчина вместо похода налево скорее просто уйдёт, что называется, во внутреннюю эмиграцию. Погрузится в работу, с головой уйдёт в хобби, уедет на дачу и будет там проводить большую часть времени и т.д.

…В любом случае, предупреждают специалисты, измена – это в первую очередь сигнал о неблагополучии в отношениях. В большинстве случаев и мужчины, и женщины отваживаются на измену из-за того, что в семье им чего-то не хватает – тепла, понимания, уважения, восхищения, того же секса, наконец. Старайтесь быть внимательнее к своему партнёру – его потребностям, чувствам, переживаниям. И тогда, скорее всего, вам не придётся гадать о причинах его измены в любом возрасте.