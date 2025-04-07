Психолог рассказала, может ли мобильное приложение избавить от выгорания

Технологии можно использовать лишь в качестве вспомогательного инструмента, однако они не панацея без работы над собой, сказала НСН Екатерина Каталина.

Мобильные приложения могут напомнить пользователю с выгоранием уделять время своему эмоциональному состоянию, однако без готовности человека изменить ситуацию и работать над собой технологии пользы не будет. Об этом в беседе с НСН рассказала психолог Екатерина Каталина.

Ранее студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали мобильное приложение VIZZY для планирования времени, чтобы пользователи смогли сбалансировать свою профессиональную и личную жизни. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Каталина подчеркнула, что при использовании такого приложения важна осознанность пользователя.

«Такие приложения могут напоминать, что важно уделять время себе и своему эмоциональному состоянию. Но все-таки ключевая роль в профилактике выгорания — это осознанность самого человека, его действия. Важно уметь замечать свою усталость, расставлять приоритеты, качественно отдыхать. Если приложение разработано с участием опытных психологов, оно может давать действительно полезные рекомендации, но само по себе не поможет, так как человеку важно быть готовым меняться. Также нужно понимать, что для кого-то приложение может быть менее эффективным, чем очные консультации с психологом: не зря говорят, что человеку нужен человек, живое сочувствие», - рассказала специалист.

По словам Каталиной, само по себе выгорание чревато серьезными последствиями для здоровья, но его можно избежать, следуя некоторым правилам.

«Выгорание может приводить к серьезным проблемам, например, к депрессии, ухудшению отношений в семье. Среди последствий для физического здоровья медики отмечают хронические головные боли, болезни сердечно-сосудистой системы, снижение иммунитета. Именно поэтому выгорание не стоит обесценивать. Как его избежать? Контролировать время, проведенное онлайн. Контент может быть источником вдохновения и пользы, а может медленно разрушать нашу самооценку, привносить в нашу жизнь зависть и раздражение. Также нужно исключить внешние факторы: недостаток навыков и знаний, отсутствие накоплений, единомышленников, критику со стороны клиентов или начальства. Важно работать над самооценкой, в том числе и над восприятием критики», - предупредила Каталина.

Если симптомы выгорания появились, то нужно восполнить свои силы, поговорить с близкими, проанализировать цели и подумать о том, что вас вдохновляет, считает собеседница НСН.

«Первый шаг к восстановлению – это признание своей проблемы. Не стоит торопить себя и ждать, что с осознанием появится былая энергия. Важно дать себе время на ее восполнение. Также поддержка дорогих людей станет одним из важных компонентов избавления от выгорания. Проанализируйте свои цели. Соответствуют ли они вашим ценностям и возможностям в данный момент? Изучите метод структурирования целеполагания SMART. Самое главное – четко понимать, для чего вам нужно достигнуть этой цели. Создайте свой список источников вдохновения, чаще занимайтесь физической активностью. Начать можно с утренней разминки, которая придаст бодрости и ощущение, что вы вносите вклад в своё состояние», - объяснила психолог.

Ранее врач-психотерапевт Илья Бушталлер рассказал, что, чтобы избежать выгорания на работе, следует разрешить себе ошибаться, найти смысл своей деятельности и установить личные границы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».