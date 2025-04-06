Психолог сообщил об «омолаживающем» эффекте позитивного мышления

Интеллект и критичность, напротив, старят.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анетта Орлова. Женщины, способные удивляться и восхищаться, более привлекательны, добавила специалист.

«Позитивное мышление, доброта всё-таки нас очень сильно омолаживают. Наивность делает человека молодым, а интеллект и критичность часто взрослят. Ради способности удивляться и восхищаться, ради того, чтобы в женщине увидеть это, мужчины готовы на всё. А женщина, которая всё проанализирует и свысока своего возраста всё предположит и знает на будущее, это не очень нравится. Следующий момент, который безумно старит человека, — это любые тяжёлые проблемы и кризисы. Если у человека огромное количество проблем, в том числе финансовых. Вот он взял на себя обязательства, и он должен вытянуть. Например, мог бы взять ипотеку 50 метров, а взял 100. И вот он всё тянет на себе. Потому что этот груз, который он несёт, он тоже будет отражаться. Конечно, любые негативные эмоции, особенно печаль, любое страдание — физическое или психологическое — оно старит человека. Радость, интерес молодят человека».

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