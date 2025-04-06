Ученые раскрыли причины хронической неуверенности в себе

Международная группа ученых из Университета Копенгагена и Университетского колледжа Лондона выяснила, почему некоторые люди годами страдают от синдрома самозванца. Результаты раскрыли связь между тревожностью, депрессией и искаженным восприятием своей компетентности. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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В эксперименте участники играли в компьютерную игру, где нужно было собирать цифровые фрукты, используя память и внимание. После каждого задания они оценивали свою уверенность в правильности действий, а в конце — общую эффективность.

Оказалось, что люди с тревожностью и депрессией чаще ориентировались на эпизоды сомнений, недооценивая реальные достижения. Эта тенденция была вызвана метакогнитивным искажением, схожим с так называемым синдромом самозванца.

Метапознание — способность оценивать свои мысли и навыки — у людей с тревожными и депрессивными симптомами часто работает иначе. Они склонны игнорировать успехи, фиксируясь на моментах неуверенности, что приводит к заниженной самооценке и избеганию новых задач.

Исследователи пришли к выводу, что таким людям сложно корректировать представление о себе без внешней поддержки. Однако явная положительная обратная связь — например, прямое указание на их успехи — помогает скорректировать самооценку.

«Этим людям важно чаще напоминать об их реальных достижениях и учиться скептически относиться к собственным негативным оценкам», — отметила ведущий автор научной работы Сучарит Катьял.

Результаты подчеркивают необходимость специальных методов психологической помощи, направленных на коррекцию метакогнитивных искажений.