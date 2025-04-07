Эксперт объяснила, почему не стоит имитировать оргазм

Эксперт по сексу и отношениям Пиппа Мерфи призвала женщин не имитировать оргазм, так как это портит интимную жизнь и отношения в паре. О нежелательных последствиях симуляции удовольствия она предупредила Daily Mail.

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Эксперт указала, что притворство в спальне ведет к тому, что секс, который не приносит удовольствие, становится обычным делом. Кроме того, неискренние вздохи вводят партнера в заблуждение, и он ошибочно считает свои не самые удачные действия в постели приятными.

Мерфи отметила, что женщины чаще всего имитируют оргазм, чтобы не расстраивать избранника, но такими действиями вредят своему психологическому здоровью. Эксперт пояснила, что со временем имитация эмоций, которых в реальности нет, утомляет, а в перспективе может привести к тревожности и заниженной самооценке.

Специалистка считает, что в некоторых случаях имитация оргазма может даже спровоцировать проблемы в отношениях. По ее словам, притворство в постели является формой неискренности и обмана, а эти действия всегда имеют негативные последствия для пары, даже если совершать их с благими намерениями.

Ранее психотерапевт Рэйчел Глик перечислила самые частые ошибки в сексе. По ее словам, проблемы в спальне чаще всего возникают у пар, которые не умеют или не хотят разговаривать о сексе.