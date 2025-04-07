Три тревожных признака «тихого стресса»

На проблему могут указывать совсем неочевидные симптомы. Психолог Мария-Тереза Дахер-Кьюсак отметила, что проявления стресса зачастую противоречат нашим ожиданиям.

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По словам специалиста, мы привыкли ассоциировать стресс с явными реакциями, такими как крик или вспыльчивость, однако он может протекать незаметно. «Тихий стресс» возникает тогда, когда человек замыкается в себе, удерживая эмоции внутри, вместо того, чтобы делиться ими или искать способы устранить причину напряжения. Такое поведение негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии человека, повышая риск развития депрессии и тревоги.

Мария-Тереза выделила три ключевых симптома скрытого стресса:

раздражение;

снижение концентрации;

потеря интереса к ранее любимым занятиям.

Она советует пересмотреть рабочий график и обсудить нагрузку с руководством, а также уделять внимание отдыху, хобби и качественному сну. Важно также обращаться за профессиональной поддержкой, если самостоятельно справиться с проблемой не удаётся.