Психолог назвала три тревожных признака «тихого стресса»

Чемпионат.com

На проблему могут указывать совсем неочевидные симптомы. Психолог Мария-Тереза Дахер-Кьюсак отметила, что проявления стресса зачастую противоречат нашим ожиданиям.

Три тревожных признака «тихого стресса»
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По словам специалиста, мы привыкли ассоциировать стресс с явными реакциями, такими как крик или вспыльчивость, однако он может протекать незаметно. «Тихий стресс» возникает тогда, когда человек замыкается в себе, удерживая эмоции внутри, вместо того, чтобы делиться ими или искать способы устранить причину напряжения. Такое поведение негативно сказывается как на физическом, так и на психическом состоянии человека, повышая риск развития депрессии и тревоги.

Мария-Тереза выделила три ключевых симптома скрытого стресса:

  • раздражение;
  • снижение концентрации;
  • потеря интереса к ранее любимым занятиям.

Она советует пересмотреть рабочий график и обсудить нагрузку с руководством, а также уделять внимание отдыху, хобби и качественному сну. Важно также обращаться за профессиональной поддержкой, если самостоятельно справиться с проблемой не удаётся.

Психология