Страх, синдром жертвы или стыд: почему человек становится безотказным

В современном мире многие люди сталкиваются с ситуацией, когда доброта становится объектом манипуляций. Почему же многие продолжают помогать тем, кто не ценит усилия? Объясняет эксперт.

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Почему человек позволяет пользоваться своей добротой? Одна из главных причин – это желание быть нужными и значимыми. В этой ситуации люди ошибочно полагают, что помогая другим, демонстрируют свою ценность и важность. Однако такая помощь часто превращается в одностороннее использование ресурсов.

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин раскрыл в беседе с ИА RuNews24.ru, что главная причина, почему добротой человека пользуются другие люди, это неумение говорить «нет».

«Почему формируется такое явление, может быть очень много причин. Например, чувство вины, стыд, страх осуждения, что люди подумают, убеждений. Также может иметь место синдром жертвы по треугольнику Карпмана, когда всех все время жалко. Смысл в том, что человек начинает в ущерб себе помогать всем подряд», - объясняет эксперт.

Психолог советует в первую очередь научиться говорить «нет». Научиться понимать, нужна ли действительно помощь человеку или он может сам себе помочь.

«Очень сложно найти именно первоначальную причину желания всем помогать. Необходимо выяснить, почему это происходит - это чувство вины, страх или синдром спасателя», - комментирует Сергей Лунюшин.

Собеседник издания подчеркнул, что зачастую истинная причина такого явления находится очень глубоко в сознании. Когда человек не может сам осознать, почему он никому не может отказать в помощи, то необходима помощь психолога.