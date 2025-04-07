Психолог раскритиковала современные требования к женщинам

Это касается внешнего вида, воспитания детей и индивидуальных качеств.

У мужчин таких «стандартов» меньше, отметила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Анетта Орлова.

«У нас вообще, мне кажется, очень жёсткие требования к женщинам. Не только к возрасту, но и к внешности, к фигуре, к характеру, к тому, как она должна успевать, к её материнской роли. Требований к женщинам сильно больше, чем к мужчинам».

Ранее психолог назвала черты «идеального мужчины». Он не должен быть истеричкой. Кроме чести, достоинства и храбрости партнёра современные девушки нередко ценят его «большой кошелёк». Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.