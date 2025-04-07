В чем главный минус актуального тренда «Слушаем и не осуждаем»

Популярный тренд в соцсетях под лозунгом «Слушаем и не осуждаем» может иметь разрушительные последствия, предупреждает клинический психолог Станислав Самбурский. По его словам, несмотря на внешнюю гуманность, эта практика таит в себе риски как для слушающих, так и для самих рассказчиков.

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Эксперт пояснил, что людям важно быть услышанными, особенно когда речь идёт о личных переживаниях. Однако в условиях безоценочного восприятия, которое продвигает тренд, слушатели вынуждены сдерживать естественные реакции на аморальные или тяжёлые признания. Это приводит к внутреннему напряжению и эмоциональному истощению.

Самбурский отметил, что на массовом уровне такая модель общения способствует снижению эмпатии, расшатыванию моральных ориентиров и поощряет безответственное поведение. В результате общество рискует погрузиться в состояние моральной дезориентации.

Психолог подчеркнул life.ru, что критика и обратная связь в ряде случаев оказываются более полезными, чем безоговорочное принятие. Он призвал не воспринимать любую исповедь как истину, требующую сочувствия, поскольку это может лишь усугубить личные и общественные проблемы.

Ранее певец Александр Шоуа рассказал о своем состоянии после ухода из «Непары» Дарьи Храмовой. Также психолог объяснил опасность неумения отказывать.