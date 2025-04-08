Когда тяжелый труд действительно кажется оправданным

В ходе нового исследования, опубликованного в Journal of Experimental Psychology: General, эксперты обнаружили, что большее количество работы делает её для нас менее привлекательной. Однако как только вы всё завершите, результат станет для вас более ценным.

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В рамках эксперимента, проведённого в ходе нового исследования, участникам предоставили выбор между фиксированной суммой денег и предметом домашнего обихода (кружкой), который они могли бы взять домой, приложив физическое усилие. Оно было эквивалентно подъёму на один, два или три лестничных пролёта.

Как и ожидалось, необходимость прикладывать в дальнейшем усилия обычно снижала ценность кружки. Однако если эти усилия были приложены в прошлом, то ценность кружки повышалась.

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При этом исследование выявило удивительные индивидуальные различия. Всего оказалось четыре модели поведения.

Для некоторых людей дополнительные усилия, которые нужно прикладывать, всегда снижают ценность труда. Другие люди неизменно отдавали предпочтение тому, что требует больше работы. Многие же участники продемонстрировали смешанные закономерности: для них умеренные усилия повышали ценность работы, а чрезмерные — снижали. У кого-то было всё наоборот: сначала им не нравилось трудиться больше, но в дальнейшем для них ценность усилий повышалась.