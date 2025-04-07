Психолог назвала причины импульсивного шопинга

Экзистенциальный психолог Мадина Карманова предупредила, что доступность покупок при онлайн-шопинге стимулирует дофаминовую систему и формирует поведение, схожее с зависимостью.

Зачастую спонтанные покупки — это форма замещения, способ заполнить внутреннюю пустоту, справиться с одиночеством, тревогой, усталостью или, наоборот, наградить себя за успех, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала делать паузы, не приобретать вещи сразу, а откладывать покупку на некоторое время. Тогда импульс ослабевает, а решения становятся более взвешенными.

«Импульсивность не нужно воспринимать как слабость... Но именно через осознанность и доброжелательное отношение к себе мы можем научиться управлять импульсами», — резюмировала Карманова.

Ранее клинический психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try Татьяна Чернякова в беседе с НСН рассказала, что лудомания начинается с простого интереса.