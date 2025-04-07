Как развить самооценку и добиться успеха

Практикующий психолог, бизнес-тренер, генеральный директор ООО «5 Гармоний» Ольга Клюева рассказала о способах развить здоровую самооценку и добиться успеха.

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что не стоит путать завышенную самооценку со здоровой.

По словам специалиста, нормально — это когда ты знаешь о своих талантах, способностях и сильных качествах, а также очень чётко понимаешь свои слабые стороны.

Психолог рекомендовала ставить перед собой реальные цели, а также радоваться их достижению и отмечать победы.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, как побороть весеннюю хандру.