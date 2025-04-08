Ученые оценили влияние фоновой музыки на настроение людей

Бывало ли, что вы заходили в магазин или ресторан, где музыка была настолько раздражающей, что вы сразу уходили? А теперь представьте, каково там сотрудникам. Между тем, так мучаются около 13,5 миллионов человек в одних только США.

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Хотя, возможно, кто-то не страдает, а напротив — получает удовольствие. Влияние обязательной фоновой музыки на работе на производительность труда и настроение сотрудников оценило исследование в Journal of Applied Psychology.

«Ошибка руководителей — считать, что музыка не влияет на сотрудников», — подчеркнула его соавтор Кэтлин Килер, доцент кафедры управления и человеческих ресурсов в бизнес-школе Фишера Университета штата Огайо.

Исследование построено на двух экспериментах. В первом приняли участие 166 надомных работников на полной ставке, которые выполняли творческие задания под два разных плей-листа: один из энергичной, жизнерадостной поп-музыки средней сложности, другой — из медленных, мрачных композиций с низкой громкостью. Затем они поделились впечатлениями от репертуара и его влияния на производительность.

Испытуемые пожаловались на негативное влияние музыки, не совпадающей с их запросами. Они заметили снижение позитивных эмоций и большее когнитивное истощение — ощущение умственной усталости, пояснила Килер.

Особенно острой эта проблема стала для так называемых «нефильтрующих» людей. «Стимульное фильтрование» — это способность фокусироваться на одном сенсорном сигнале.

«Негативный эффект от неподходящей музыки сильнее для тех, кто не умеет ее фильтровать, — заметила Килер. — Им сложно блокировать музыку, поэтому они чувствуют меньше положительных эмоций и больше истощаются после прослушивания музыки, которая не соответствует их потребностям».

Участниками второго эксперимента стали 68 сотрудников медицинских учреждений, розничных магазинов и столовых, где фоновая музыка — часть рабочей среды. В течение трех недель они трижды в день сообщали о своих музыкальных потребностях, услышанной музыке, настроении, когнитивном истощении и рабочих действиях.

Результаты подтвердили выводы первого исследования и добавили новый нюанс: несоответствие музыки влияет на производительность.

Слушая неподходящую музыку, работники чаще проявляют себя негативно (сюда относятся замедленная работа, критика рабочего места в разговорах с коллегами и кража офисных принадлежностей). И наоборот, плейлист по душе повышает вероятность позитивных действий — таких как помощь коллегам вне своих обязанностей.

«Это может ударить по прибыли компаний, если сотрудники менее продуктивны из-за того, что музыка их утомляет и отвлекает. Их производительность страдает», — предупредила Килер.

Она посоветовала работодателям учитывать музыкальные предпочтения и потребности сотрудников:

«Нужно найти баланс между музыкой для клиентов и сотрудников, потому что это важный вопрос. Если сотрудники недовольны, бизнесу это не пойдет на пользу».

Можно создать зоны, где сотрудники могли бы отдохнуть от музыки, или выдать им умные наушники, которые фильтруют фоновые шумы, но позволяют слышать клиентов.

Еще один вариант решения проблемы — позволить работникам включать свою музыку.