Эксперт рассказал, как наш мозг воспринимает снег в апреле

Психолог, магистр психологии Егор Борисов заявил, что мозг воспринимает снег в апреле как стресс.

«Мы успели выдохнуть, расслабиться, перестроиться на «наконец-то тепло» — и тут снова перчатки, серость и усталость. Психика чувствует это как нарушение предсказуемости, а значит — как угрозу. Если чувствуете апатию, раздражение или упадок сил — это не лень, не «вы странные», а вполне закономерная реакция на резкую смену внешних условий», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил эксперт, не нужно пытаться резко взбодриться. По словам Борисова, весна всё равно придёт, а до тех пор важно быть внимательным к себе.

Ранее клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, как побороть весеннюю хандру.