Стало известно, что наиболее опасно делать во время секса

Ученые из Университета Монаша выявилитревожную тенденцию среди молодых австралийцев: более 50% из них практиковали удушение (или сдавливание шеи) во время секса. Хотя этот акт часто рассматривается как часть сексуального эксперимента или БДСМ-практики, ученые подчеркивают: даже при согласии партнеров он может быть смертельно опасным. Об этом сообщает портал The Conversation.

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В исследовании участвовало более 4700 австралийцев в возрасте от 18 до 35 лет. Результаты показали, что 57% участников хотя бы раз подвергались удушению во время секса, а 51% сами его применяли. Многие при этом искренне считали, что такой опыт можно сделать безопасным — при «контролируемом давлении» и с помощью «доверительной коммуникации».

Однако ученые отмечают: это опасное заблуждение. Сдавливание шеи — даже легкое — может вызывать потерю сознания, рвоту, повреждение мозга и даже смерть. Важно понимать, что перекрытие кровотока в мозг требует гораздо меньшего давления, чем многие думают — менее того, что нужно, чтобы открыть банку газировки. Кроме того, удушение может не оставлять видимых следов, но все же вызывать серьезные внутренние повреждения.

Особую тревогу вызывает тот факт, что многие молодые люди узнают об этой практике из порно или социальных сетей, где риски систематически игнорируются. Более того, часть участников опроса призналась, что сталкивалась с удушением без согласия или чувствовала давление со стороны партнеров — как на то, чтобы применять удушение, так и чтобы подвергаться ему.

Несмотря на важность согласия в сексуальных отношениях, исследование подчеркивает: даже согласие не делает удушение безопасным. А в ситуации, когда человек уже задыхается, он может физически не иметь возможности отозвать свое согласие.

Авторы работы призывают к более активному просвещению в этой сфере — как среди молодых людей, так и в системе общественного здравоохранения. Необходимо доступно и честно говорить о реальных рисках сексуального удушения, разрушать мифы о его «безопасности» и способствовать формированию культуры уважительного, информированного согласия.