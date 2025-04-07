Как найти подход к зумерам на работе

По данным Росстата, количество зумеров (людей, родившихся с 1997 по 2012 годы) — 22 миллиона человек. И в 2025 году они будут составлять почти треть от общего числа трудоустроенных россиян. Вместе с тем, поколение Z часто критикуют за отсутствие амбиций, инфантильность, неумение вести быт.

Они говорят о том, что работа — это не вся жизнь, и не готовы вкалывать о зари до заката, а выражение «токсичный офис» с их легкой подачи стало мемом. Может, вы, как руководитель, не знаете, как правильно выстроить отношения с такими гиперчувствительными людьми? Или же не можете найти подход к своему ребенку-зумеру? О том, какие психологические особенности поколения новой цифровой реальности нужно учитывать, нам рассказала психолог Анна Баленко.

Тяга к знаниям

Зумеры — это первое поколение, выросшее в эпоху вседоступного интернета. В отличие от нас, они с детства привыкли поглощать информацию, доступ к которой не ограничен читательским билетом или периодикой. Они жадные до знаний и обретению новых навыков, без удара по кошельку родителей, поскольку интернет предоставляет доступ к огромному числу бесплатных курсов.

Баланс работа — жизнь

Работодатели всего мира пытаются найти способы мотивации сотрудников поколения Z, поскольку работа для них — лишь часть жизни.

«Зумеры показывают нам отличный пример того, что мы живем не для того, чтобы работать 24/7, что можно и нужно совмещать работу, досуг и отношения. Молодые специалисты стремятся к тому, чтобы у них был гибкий график работы и заработная плата, соразмерная нагрузке», — обращает внимание наш эксперт.

Социальный пакет

Зумеры уверены в том, что работодатель должен предоставлять разного рода бонусы, такие, как: медицинская страховка, включающая консультации психолога, пространство в офисе, где они могут переключиться от работы и непринужденно провести время с коллегами (пинг-понг, настольный футбол и тд.) и оплату дополнительного обучения.

Личные границы

Психолог:

«Времена, когда руководитель мог самоутверждаться за счет своих подчиненных, уйдут в небытие, поскольку зумеры очень четко отслеживают свои границы и придерживаются принципов уважительного отношения друг к другу, вне зависимости от ступени на иерархической лестницы карьеры».

Кричать на подчиненных и топать ногами, а также звонить им в неурочное время уже не получится, уважаемый Иван Иванович.

Поощрение

Для зумеров важно получать хорошо сформулированные задачи, обратную связь о проделанной работе и ощущать свой вклад в бизнес. Они работают не только ради смс о пополнении банковского счета, но и ради удовольствия, достигать которого они стремятся через поиск нестандартных решений для рутинных задач.

Клиповое мышление

Критикуют зумеров и за то, что лни не способны долго и вдумчиво читать. Это поколение привыкло получать информацию через короткие форматы и яркие образы, они обладают способностью сложить полноценный пазл из урывков сведений и материалов и, как следствие, понять суть вещей.

«Данная особенность позволяет зумерам решать несколько задач одновременно. На смену поколению монозадачности приходит поколение мультизадачности», — утверждает эксперт.

Психологическое здоровье

Для зумеров очень важен психологический комфорт, отстаивание своих границ, уважение границ окружающих и эмпатия. Сталкиваясь с реальностью этого мира, зумеры, в отличии от более старшего поколения, готовы обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

«Благодаря зумерам стигматизация психологических проблем и расстройств уходит в прошлое, они готовы обсуждать наболевшее, принимают себя и, что более ценно, окружающих такими, какие они есть, — говорит психолог.

Высокая адаптивность

Поколение Z привычно к тому, что мир изменчив, поскольку на их непродолжительную жизнь выпало несколько финансовых кризисов, пандемия и последующая изоляция связанная с ней, развитие искусственного интеллекта и прочих технологий. Они словно хамелеоны, быстро подстраивающиеся под изменчивый мир, который они считают благосклонным, а не угрожающим.