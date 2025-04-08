Названы самые популярные позы в постели в 2025 году

Сайт для взрослых FetishFinder на основе поисковых запросов пользователей в Google выяснил, какие секс-позы стали популярны в 2025 году. Получившиеся результаты опубликовал таблоид Daily Mail.

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Согласно данным аналитики, наиболее стремительно набирающей популярность оказалась поза «медвежьи объятия». В этом году информацию о ней искали в шесть раз чаще, чем годом ранее.

Также в лидерах оказалась позиция «наковальня» — частота поисковых запросов по ней увеличилась почти в три раза.

«Суть этой позы — в глубоком проникновении: партнерша лежит на спине, закинув ноги за голову, а партнер становится на колени и делает толчки», — дали пояснения в статье.

Почти также часто пользователи интересовались позой «мост». При ее исполнении женщина выгибает спину так, чтобы получился мост, а партнер становится сзади.

Еще одна необычная позиция, о которой стали чаще искать информацию в интернете, стала позиция Full Nelson. Авторы списка считают, что ее появление указывает на то, что интерес смещается к легкому доминированию.

«Принимающий партнер удерживается сзади так, чтобы руки были прижаты к телу. Это добавляет сочетание контроля и интенсивности», — описывают они технику.

Замыкает пятерку лидеров поза «бабочка» — к ней интерес вырос более чем в два раза. Авторы исследования отметили, это простая техника требует, чтобы партнерша легла на край кровати.

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