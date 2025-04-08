Найдена «точка невозврата» в угасающих отношениях

Группа немецких исследователей из Университета Иоганна Гутенберга в Германии установила, что существует определённая точка, когда отношения уже невозможно спасти. По словам учёных, «конечная фаза» наступает за 7-28 месяцев до окончательного разрыва.

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В исследовании, опубликованном в Journal of Personality and Social Psychology, профессор Янина Бюлер и её коллеги проанализировали данные четырёх исследований, в которых наблюдали за 11 295 парами. Они обнаружили, что удовлетворённость партнёров постепенно снижается ещё задолго до того, как они принимают решение прекратить отношения. Партнёр, который в итоге уходит, испытывает резкое падение удовлетворённости за год до своего решения.

Учёные утверждают, что до наступления финальной стадии у пар всё ещё остаётся шанс восстановить отношения, если вовремя распознать ухудшение ситуации. Однако после перехода в конечную фазу разрыв неизбежен.