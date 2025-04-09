Назван лучший способ сохранить острый ум в любом возрасте

Секрет максимально прост и одновременно может быть сложен — физическая активность. Новый метаанализ основан на данных более 250 тысяч участников из 2700 научных работ. Ученые обнаружили, что упражнения, будь то ходьба, велосипедные прогулки, йога, танцы или даже активные видеоигры вроде Pokémon GO, способствуют улучшению работы мозга, сообщает Сonversation.

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Движение укрепляет наши когнитивные способности, способность принимать решения, запоминать и сосредотачиваться — вне зависимости от возраста. Обзор подтвердил, что регулярная физическая активность развивает три ключевых аспекта мозговой активности:

Когнитивные способности — общая способность ясно мыслить, учиться и принимать решения. Память — особенно краткосрочная и способность запоминать личные события. Исполнительные функции — концентрация, планирование, решение проблем и управление эмоциями.

Чтобы оценить влияние упражнений, использовались различные тесты на интеллект, запоминание списков слов, решение головоломок или быстрое переключение между задачами. Физическая активность оказала заметное воздействие на когнитивные способности, с немного меньшими, но все же значительными улучшениями памяти и исполнительных функциях.

Наибольшую пользу от занятий спортом заметили у детей и подростков, особенно в плане памяти. У людей с СДВГ после физической активности наблюдались более значительные изменения в исполнительных функциях, чем у других групп населения.

Мозг начинает откликаться достаточно быстро — улучшения появлялись уже через 12 недель регулярных занятий. Наибольшая польза была у тех, кто занимался спортом не менее 30 минут за раз, в итоге добиваясь 150 минут в неделю.

Такие виды активности, как ходьба или езда на велосипеде, могут увеличить размер гиппокампа — области мозга, ответственной за память и обучение. В одном из исследований у пожилых людей, занимающихся аэробикой, гиппокамп увеличился на 2%, что фактически компенсировало уменьшение, связанное с возрастными изменениями за один-два года.

Более интенсивные тренировки, такие как бег или интервальные тренировки высокой интенсивности, могут дополнительно стимулировать нейропластичность — способность мозга адаптироваться и изменяться.

Для улучшения когнитивной функции рекомендуется заниматься умеренными упражнениями не менее 150 минут в неделю или интенсивными – хотя бы 75 минут. Также важно включать упражнения на укрепление мышц, такие как поднятие тяжестей — дважды в неделю. Даже занятия низкой интенсивности, такие как йога, тай-чи, могут иметь не меньшую пользу. Эти виды деятельности требуют включенности как тела, так и разума. Тай-чи, например, требует сосредоточенности, координации и запоминания последовательностей движений.

Если вы бабушка или дедушка, выйдите на прогулку или посетите ЛФК. Если подросток с симптомами СДВГ, танцевальный класс может улучшить вашу концентрацию. У занятых родителей даже 20 минут йоги между встречами могут сделать голову яснее. У школьников физическая активность способствует улучшению внимания и успеваемости.

В отличие от большинства приложений для тренировки мозга или добавок, физическая активность приносит масштабные преимущества, включая улучшение сна и психического здоровья.