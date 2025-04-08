Психолог объяснил, почему 80% россиян обижаются на своих матерей

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин раскрыл в беседе с ИА RuNews24.ru, почему россияне стали чаще прорабатывать свои детские травмы в части обиды на родную мать.

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По словам эксперта, порядка 80% россиян обижаются на мать. Как отметил Сергей Лунюшин, за последние 30 лет в России резко поменялся строй, поменялись требования и жизненные установки.

«Грубо говоря, людей в возрасте от 25 до 50 лет воспитывали также, как и воспитывались их родители. Наши мамы прививали через авторитарное воспитание установки Советского Союза. Они готовили нас к тому, чтобы жить в советском Союзе, а не в России. Они не знали, что будет Россия, что будет другая страна. Методы воспитания были достаточно жесткими. Но тогда это было нормой, не было информации, как можно воспитывать по-другому. Люди в целом не знали, что можно воспитывать по-другому и делали это так же, как и их родители», - объясняет психолог.

Однако в последние 20 лет в России появился интернет и информация, как можно по-другому воспитывать детей. При этом психолог подчеркнул, что у многих россиян сложилось совершенно другое представление о воспитании детей, и они автоматически сравнивают себя со своими родителями.

«Сегодня выросшие дети часто говорят своим матерям, что их воспитывали неправильно - сравнивали другими детьми, наказывала ремнем и так далее. На самом деле, это была норма - многие поколения воспитывались вот так. Так что обида на мать в нашей стране практически поголовная. Самое интересное, что люди, которым за шестьдесят, которые сами воспитывали своих детей, так же, как и их, практически не обижаются на своих родителей. Они четко говорят: нас воспитывали вот так, и мы также воспитывали своих детей и ничего в этом нет плохого», - делится Сергей Лунюшин.

Эксперт подчеркнул, что сегодня многие взрослые люди переосмысливают основы воспитания. Признаются, что можно было воспитывать по-другому, более мягко. Как правило, это люди, которым за шестьдесят лет, они читают книги, развиваются.