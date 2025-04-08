Эксперт объяснила, как построить «крепкие» отношения

У мужчины и женщины должны совпадать «базовые» ценности.

Обычно в первый год общения становится понятно, есть ли общие интересы, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва.

«Отношения будут крепкими, если совпадают базовые ценности. Во всём остальном партнёры имеют право отличаться. Базовые ценности — это вопрос моногамии или полигамии. Дальше вопрос денег, заработка, отношения к детям. Ещё одна важная ценность — это развитие. Если здесь партнёры совпадают, то всё остальное можно преодолеть. Сова или жаворонок, один любит спорт, а другой нет — это всё может быть легко компенсировано. Если базовые ценности не сходятся, то отношения рано или поздно развалятся. Это нужно прояснять в первый год отношений».

Ранее психолог назвала современные требования к женщинам «жёсткими». Это касается внешнего вида, воспитания детей и индивидуальных качеств. У мужчин таких «стандартов» меньше, отметила Анетта Орлова.