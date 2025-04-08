Как научиться поддерживать себя в сложные периоды жизни

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что все рушится: трудности на работе, проблемы в семейной жизни, финансовые сложности. В такие периоды особенно тяжело, когда рядом нет близких людей, готовых поддержать. Но не отчаивайтесь. В первую очередь, у вас есть вы сами и вы тоже можете оказать себе поддержку не хуже, чем другие. Как поддерживать самого себя в трудные периоды, заботиться о себе в эмоционально сложных ситуациях, рассказала психолог, исследователь, автор собственных методик Ника Болзан. Вот несколько методов, которые помогут вам в непростых ситуациях.

1. Признайте свои эмоции

Первый шаг — это признание того, что вы чувствуете. Часто мы склонны игнорировать или подавлять свои эмоции, особенно в трудные моменты. Мы не хотим признаваться себе в слабости или испытываем вину за собственные переживания.

«Тут важно понимать, что эмоции — это естественная реакция на внешние обстоятельства. Дайте себе право чувствовать. Печаль, гнев, тревога — все эти чувства временные, и их проживание — первый шаг к восстановлению. Когда вы признаете их, вы станете более открытым к себе и начнете понимать, что именно вам нужно, чтобы почувствовать себя лучше», — советует психолог.

2. Формируйте внутренние опоры

Они послужат основой для поддержки себя. Эти опоры помогают преодолевать проблемные ситуации и сохранять стабильность, даже когда внешние обстоятельства оказывают на нас сильное влияние. Если их нет, мы можем чувствовать себя уязвимыми в ситуациях, когда необходима устойчивость. А когда они есть — это помогает справляться с вызовами и укрепляет ощущение безопасности.

3. Заботьтесь о своем теле

Психологическое благополучие тесно связано с физическим состоянием. В трудные моменты важно не пренебрегать заботой о теле. Наш эксперт:

«Простые действия — прогулка на свежем воздухе, растяжка, движение, дыхание — помогают снять напряжение. А хороший сон, сбалансированное питание и умеренные физические нагрузки укрепляют нервную систему. Когда тело в порядке, психике тоже легче восстанавливаться».

4. Остановитесь и сделайте паузу

Во время стресса хочется немедленно решить все, избавиться от тревоги и страха. Но в такие моменты особенно важно остановиться. Позвольте себе на несколько минут отключиться от ситуации и сосредоточиться на дыхании. Даже 5 минут осознанной паузы могут дать внутренний ресурс. Медитация и дыхательные практики помогут снизить уровень стресса и вернуть внимание в настоящий момент. Это даже доказано исследованиями.

5. Составьте план действий

Когда вы чувствуете себя беспомощным, имеет смысл составить план. Эксперт:

«Разбейте задачи на маленькие, выполнимые шаги. Это помогает вернуть ощущение контроля и снизить тревожность. Даже если вокруг хаос, создание минимальной структуры даст ощущение, что вы способны влиять на происходящее».

6. Практикуйте самосострадание

В тяжелые периоды мы часто становимся чрезмерно требовательными к себе. Самокритика в такие моменты может только усилить внутренний кризис.

«Самосострадание — это способность проявлять доброту, терпимость и поддержку к себе, а не упреки. Признайтесь себе, что вам тяжело — и это нормально. Вы делаете все, что в ваших силах. Люди с высоким уровнем самосострадания лучше переосмысливают события, не подавляют эмоции, меньше тревожатся, не застревают в самокритике. Сострадание к себе снижает стресс и способствует восстановлению, потому что позволяет быть терпимыми к собственным слабостям — с любовью, а не с осуждением».

7. Используйте свою внутреннюю силу

В трудные времена мы нередко забываем, сколько уже прошли. Психолог советует напомнить себе, с чем вы справлялись раньше. Что тогда вам помогло? Эта внутренняя сила — и есть ваш ресурс. Вы не начинаете путь с нуля. У вас уже есть опора — внутри.

8. Примите ситуацию, как есть

Стресс часто усиливается из-за попыток бороться с тем, что уже произошло. Принятие не означает согласие, это — готовность отпустить. Наш эксперт:

«Прощение себя за прошлые ошибки, признание детского опыта, с которым вы не могли справиться тогда, — важный шаг к свободе. Прощение — это акт заботы о себе, дающий внутреннее спокойствие».

9. Обратитесь к специалисту

Если ситуация становится слишком тяжелой, не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью. Психолог или психотерапевт поможет осознать корни тревоги и научит управлять эмоциями. Работа с профессионалом — это не признак слабости, а способ глубже понять себя и вернуться к внутреннему равновесию.