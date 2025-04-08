Психолог объяснил, как побороть лень в непогоду

Когда весна внезапно становится зимой — это не просто перемена погоды, это эмоциональный откат, на который мозг реагирует как на стресс. О том, как справиться с этим, рассказал психолог Егор Борисов.

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— Мы успели выдохнуть, расслабиться, перестроиться на «наконец-то тепло» — и тут снова перчатки, серость и усталость. Психика чувствует это как нарушение предсказуемости, а значит — как угрозу. Если чувствуете апатию, раздражение или упадок сил — это не лень, не «вы странные», а вполне закономерная реакция на резкую смену внешних условий. У природы, как и у жизни, бывают рецидивы, — объяснил он.

По словам эксперта, лучшее, что можно предпринять, — не пытаться себя резко искусственно взбодрить. Наоборот, лучше замедлиться и понять, как лучше позаботиться о самочувствии. Психолог назвал три популярные для этого техники.

Во-первых, не нужно спешить. Если внутри все противится бодрому старту недели — важно оставить себе право для мягкого разгона. По словам Борисова, 15 минут тишины утром — уже забота о себе.

Необходимо добавить телу тепла. Можно заварить горячий напиток, закутаться в уютный свитер, погреть руки о чашку. Это поможет психике почувствовать себя в безопасности.

Также важно попытаться найти свой якорь. Стоит подумать, что дает ощущение устойчивости сегодня: какая-то задача, прогулка в тишине или разговор с кем-то конкретным, кто просто готов выслушать и поддержать.

По словам психолога, для осознанных людей такие погодные качели — отличная возможность понаблюдать за тем, как человек реагирует, как сталкивается со своим бессилием и способен ли он его принять и почувствовать, твердо стоя на ногах, сообщает Life.ru.

Ранее психолог Ирина Мансурова рассказала, что для эффективной борьбы с сезонной апатией необходимо достаточно спать, заниматься спортом и насыщать свой рацион богатыми витамином D продуктами.