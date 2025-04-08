Какое поколение оказалось доверчивее всего к фейковым новостям

Зумеры оказались доверчивее всего к фейковым новостям
Представители цифрового поколения, которые должны, казалось бы, чувствовать себя в информационном потоке как рыба в воде, оказались более уязвимы по отношению к фейковым новостям. Таковы несколько неожиданные результаты исследования, опубликованные в журнале Personality and Individual Differences.
Оно охватило более 66 000 человек из 24 стран, преимущественно из США, Великобритании, Канады, Германии и Австралии.
Участники оценивали новостные заголовки, пытаясь определить, какие из них настоящие, а какие — фейковые. В среднем, труднее всего отличить правду от лжи было:
- поколению Z (1997–2012 года рождения),
- не мужчинам,
- менее образованным,
- более консервативным.
При этом некоторые группы лучше осознавали свои слабые стороны в распознавании дезинформации.
Никто не застрахован
«Неважно, кто вы, неважно, что вы думаете, что знаете, — никто из нас не застрахован от фейков. Стоит понимать, что все мы регулярно подвергаемся воздействию дезинформации, и все мы, вероятно, в какой-то момент можем ей поддаться», — предупредил психолог Фридрих Гётц из Университета Британской Колумбии.
Ученые использовали «Тест на восприимчивость к дезинформации» (MIST), доступный онлайн. Участники оценивали заголовки, например:
- «Небольшая группа людей управляет мировой экономикой, манипулируя ценами на золото и нефть»
- «Левые чаще лгут, чтобы получить хорошие оценки»
- «Правительство скрывает свою причастность к 11 сентября»
- «В 2018 году четверть крупных американских газет уволили сотрудников»
Сравнивая результаты с самооценкой участников, исследователи выявили разрыв между реальными способностями и уверенностью в них.
Цифровое поколение подвело
Считается, что цифровая среда, в которой сызмальства пребывают представители поколения Z, дает им иммунитет от дезинформации. Однако результаты исследования говорят об обратном.
«Все еще широко распространено заблуждение, что они лучше ориентируются в цифровой среде. Это давно развенчано в академическом мире, но почему-то так и не перешло в общественное сознание», — прокомментировал Гётц.
Вместе с тем зумеры довольно объективны к себе на предмет своих способностей к распознанию фейков.
Остальные результаты оказались вполне ожидаемыми:
- консерваторы чаще верят фейкам, особенно с самыми крайними убеждениями;
- женщины чуть чаще ошибаются, но лучше оценивают свои способности, чем мужчины;
- образование помогает распознавать ложь, но люди с дипломами переоценивают свою проницательность.
Результаты могут помочь в создании образовательных программ для снижения восприимчивости к дезинформации — но только если власти этого захотят, надеется Гётц.
«В поляризованном мире некоторые политики намеренно используют дезинформацию как оружие. Но если власти искренне хотят решить проблему, это исследование — хорошая основа для мер», — заключил он.