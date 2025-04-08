Что будет, если постоянно себя ограничивать и как восполнить дефицит

Когда дело касается финансов, мы обычно прекрасно помним, кто и кому чем обязан. Попробуй забудь об открытой кредитке или долге другу. Но почему мыоказываемся в эмоциональном или физическом долгу перед самими собой? Это происходит, когда мы останавливаем внутренний импульс, который мог бы привести нас к удовлетворению. И делаем это так быстро, что не успеваем осознать, в чем себе отказали.

Почему мы себя обделяем

Торопились, не присели даже в кафе немного перекусить, пока делали покупки для всей семьи. «А что, в машине ведь есть вода, дождусь обеда…» Подбирали ребенку новую одежду, а себе новую пару ботинок и мерить не стали — «между прочим, еще сезон отходить можно». Слушали подругу сорок минут по телефону, о себе не стали заводить речь. Не такие уж и проблемы, подумаешь, чего жаловаться. Даже не упомянули о том, что действительно волнует. Маму отправляли в санаторий, сами в очередной раз отпуск отложили. Еще подожду, мол, не совсем я в выгорании… А что имеем в сухом остатке? Все лучшее — детям. Внимание — партнеру. Заботу — тем, кто словно бы больше нуждается. И сами себя при этом обделили. Подобное становится естественным, если вы привыкли обесценивать собственные потребности.

Но самая распространенная причина того, что мы оказываемся в эмоциональном и физическом долгу перед собой, — в том, что мы не находимся в контакте с собой. Не чувствуем, до какой степени истощены. Что нам самим на самом деле требуется. Не имея реалистичных представлений о своих пределах, продолжаем выкладываться по полной. В итоге — эмоциональное выгорание, упадок сил, депрессия.

Вполне вероятно, что после выполнения всех рекомендаций вы обнаружите, что узнавать свои лимиты столь же важно, как и осознавать сильные стороны.

Как начать жить по-новому

Чекап. Посмотрите внимательно на те сферы жизни, в которых вам приходится что-то систематически терпеть и откладывать.

Начните со здоровья. Запишите для себя по пунктам, в каком вы состоянии сейчас. Постарайтесь не игнорировать физиологические потребности. Это то, благодаря чему у вас появятся силы на все остальное.

Выявите слабые места. Не закрывайте глаза на то, с чем вы не справляетесь. Это болезненный момент, где необходимо себе признаться честно. «Я не тяну». Выпишите четко те сферы, где вам требуется помощь.

Обратитесь за помощью. Посоветуйтесь с начальником и начните делегировать обязанности. Решитесь на откровенный разговор с мужем, чтобы он взял часть задач на себя. Поверьте, вы не одни!

Найдутся люди, которые смогут вам посочувствовать. Но для того чтобы это оказалось возможно — первым делом найти сострадание нужно в собственном сердце.