Мусульманская сваха рассказала о правильном поведении жениха

Сваха перечислила условия и требования, которые необходимо совершить перед свадьбой жениху-мусульманину.

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Саида Исетова - международная дипломированная сваха для верующих — рассказала о том, какие условия и требования необходимо соблюсти со стороны жениха мусульманина перед мусульманской свадьбой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Первое условие кажется очевидным: «свадьбу в Исламе желательно сыграть с девушкой, которая нравится». Но есть одно «но»: «мусульманин должен выбрать в жены ту девушку, которая подходит ему по своим ценностям и мировоззрению. Только такой и следует намекнуть о своих намерениях».

Если девушка отказала, ничего не поделаешь. А вот если девушка отвечает мужчине взаимностью, следующим шагом жениху следует познакомиться с ее родителями, чтобы у них получить разрешение на брак с их дочерью и их благословение.

Далее жених должен соблюсти следующее условие мусульманской свадьбы: организовать сватовство, а затем помолвку.

Ну, а что же невеста?