Мусульманская сваха рассказала о правильном поведении жениха
Сваха перечислила условия и требования, которые необходимо совершить перед свадьбой жениху-мусульманину.
Саида Исетова - международная дипломированная сваха для верующих — рассказала о том, какие условия и требования необходимо соблюсти со стороны жениха мусульманина перед мусульманской свадьбой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Первое условие кажется очевидным: «свадьбу в Исламе желательно сыграть с девушкой, которая нравится». Но есть одно «но»: «мусульманин должен выбрать в жены ту девушку, которая подходит ему по своим ценностям и мировоззрению. Только такой и следует намекнуть о своих намерениях».
Если девушка отказала, ничего не поделаешь. А вот если девушка отвечает мужчине взаимностью, следующим шагом жениху следует познакомиться с ее родителями, чтобы у них получить разрешение на брак с их дочерью и их благословение.
Далее жених должен соблюсти следующее условие мусульманской свадьбы: организовать сватовство, а затем помолвку.
Ну, а что же невеста?
«После проведения обряда помолвки, жених и невеста не могут прикасаться друг к другу и вступать в интимные отношения до того, как будет проведен обряд никяха, жених и невеста все еще считаются друг для друга чужими. Но помолвка дает им возможность общаться в кругу своих родственников», — пишет сваха.