Почему полезно причислять себя к молодежи

Отнесение себя к категории молодых людей повышает стрессоустойчивость и самооценку, что влияет на здоровье. Но этот выбор человек делает исходя из субъективной оценки своих ресурсов, а не рамок, определенных законодательством, сказали ТАСС специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

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"Позитивное самовосприятие себя как молодого человека способствует психологическому благополучию, повышая стрессоустойчивость за счет ощущения собственной силы, доступности большего количества ресурсов и, как следствие, более эффективного преодоления жизненных трудностей. Исследования показывают, что люди, чувствующие себя моложе своих лет, обладают более высокой самооценкой и демонстрируют лучшие показатели психологического благополучия, которые влияют на состояние здоровья и уровень физической активности", - отметила клинический психолог, заведующая кафедрой "Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой" факультета "Психология образования" МГППУ Юлия Кочетова.

Она также указала на то, что у таких людей, как правило, не наблюдаются ограничения здоровья и физической активности, которые обусловлены снижением психологического благополучия: например, реже снижен иммунитет или выявляются пищевые и химические зависимости, а также лишний вес, вызванные длительными периодами депрессий и психологическими расстройствами.

"Важно понимать, что то, на сколько лет себя ощущает человек - это субъективный возраст. Это внутренняя интуитивная оценка своих ресурсов, возможностей и состояния, а не результат установления каких-либо внешних, законодательных норм", - добавила ученый.

Согласно обновленной классификации возрастных групп Всемирной организации здравоохранения, молодежью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет. В России по закону к этой категории относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Таким образом, сегодня в стране насчитывается около 40 млн молодых людей. При этом ранее председатель правления Движения первых Артур Орлов в разговоре с ТАСС заявил, что возраст молодежи в РФ стоит поднять хотя бы до 40 лет. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко охарактеризовал предложение увеличить возраст молодежи как рациональное.

Конкуренция на рынке труда

Эксперт напомнила о феномене парадокса зрелости, который из-за принятых в обществе предубеждений может мешать активно развивающимся в профессии людям раскрыть свой потенциал.

"Современные люди зачастую ощущают себя развивающимися до 35-40 лет, в то время как общество может воспринимать человека около 40 лет как представителя старшего поколения. Это особенно заметно при поиске работы, когда кандидаты с богатым опытом и широким кругом компетенций могут быть отклонены в пользу более молодых соискателей, даже при отсутствии у последних опыта. Таким образом, профессиональные навыки и жизненный опыт человека не всегда соответствуют общественному мнению, как и его внутренние переживания. Это может приводить к явлению, которое называется бегством от старости", - пояснила Кочетова.

Физиологический и психологический возраст

Старший преподаватель кафедры "Возрастная психология имени профессора Л. Ф. Обуховой" факультета "Психология образования" МГППУ Мария Климакова в разговоре с ТАСС указала на разницу, существующую между физиологическим и психологическим возрастом.

"Дата рождения, указанная в паспорте, - это цифра, определяющая наш физиологический возраст. Она отражает состояние организма, уровень здоровья. Однако в данном случае ведется дискуссия об изменении рамок психологического возраста, под которым понимается уровень развития личности, когнитивных функций. Психологическое "взросление" - это прохождение ряда этапов социокультурного развития личности (дошкольного, подросткового, молодости, зрелости и другие)", - отметила Климакова.

Она указала на то, что каждому из этих этапов психологического взросления соответствуют определенные особенности взаимодействия человека с обществом. Сдвиг верхней границы молодежной категории означает, что соответствующие ей отношения будут сохраняться дольше. Психолог отметила важность сохранения человеком адекватной оценки своего возраста для того, чтобы избегать крайностей, которые проявляются в синдромах Питера Пэна и "кидалта". Они представляют собой попытки взрослых людей убежать от ответственности и обязательств за счет погружения в детские увлечения.

"Существует и другая крайность, когда человек, напротив, подчеркивает свой возраст и начинает вести себя соответственно более старшему возрасту, чем есть на самом деле. Часто такие люди говорят: "Куда уж мне, уже поздно", и тому подобное. Это приводит к тому, что люди ограничивают свою собственную активность и сами не позволяют себе получать приятные эмоции и удовольствия от жизни. Часто они отказывают себе в каких-то хобби и занятиях, которые могут соответствовать их возрасту, просто потому что боятся, что будут глупо выглядеть. Поэтому такой синдром характерен для тревожных, неуверенных в себе людей, для которых очень важна оценка социума", - добавила эксперт.

Во всех этих ситуациях важно сохранять гармоничное ощущение молодости, избегая крайностей, считают психологи. Застревание в детских переживаниях и "преждевременное старение" вредят психологическому здоровью.

Продление молодости

Психологическая молодость продлится дольше, если человек увлечен любимым делом, считают эксперты. Если хобби по душе найти не удается, нужно вспомнить увлечения, которые были в жизни раньше. Формат групповых занятий танцами или рисованием, походы и экскурсии помогут расширить круг общения, что также способствует поддержанию полезной для психологического долголетия активности.