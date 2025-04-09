Гвинет Пэлтроу рассказала о своей семейной жизни

52-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала редкие кадры с мужем, продюсером Брэдом Фэлчаком на своей странице в соцсети. Фанаты были шокированы таким откровением обычно скрытной звезды.

© WomanHit.ru

Муж актрисы — редкий гость на ее странице. Он предпочитает избегать излишней публичности, но на сей раз сделал исключение и даже снялся вместе с Гвинет в ее подкасте о приемных родителях. Артистка уже давно ведет собственный проект, где делится трудностями общения с чужими детьми. Таковыми она сначала считала наследников Фэлчака от первого брака. Роль мачехи давалась непросто, ведь дочь и сын Брэда уже довольно взрослые.

А найти общий язык с подростками — порой невыполнимая задача. Мало того, Пэлтроу пришлось поспособствовать сближению детей супруга со своими сыном и дочерью. В подкасте она призналась, что им с мужем пришлось пройти через массу преград и недопониманий, прежде чем прийти к согласию и ужиться всем под одной крышей.

Оскароносная актриса заявила, что жалеет лишь об одном: она слишком долго сомневалась и тянула время, прежде чем съехаться с Фэлчаком. Объединись они чуть раньше, возможно, части неурядиц можно было бы избежать. Тем не менее падчерица Пэлтроу, Изабелла, развеяла все сомнения звезды, оставив под видео теплый комментарий.

«Лучшая мачеха на свете!» — написала девушка.

Напомним, брак с Фэлчаком стал для актрисы вторым по счету. Больше 10 лет она была замужем за Крисом Мартином, вокалистом Coldplay. В этом союзе появились на свет оба наследника Гвинет, дочь Эппл и сын Мозес. Решение о разводе далось супругам нелегко. Пэлтроу даже пришлось долго посещать психолога, чтобы прийти к «осознанному» и относительно безболезненному расставанию. Почти разу после разрыва с Мартином, она познакомилась с нынешним мужем. Помолвка и свадьба состоялись в 2018 году, спустя 4 года отношений.