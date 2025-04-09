Психолог дала совет 40-летним женщинам

Такие мужчины более энергичны и менее придирчивы, чем возрастные. В них есть «задор», объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Анетта Орлова.

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«Молодость всегда привлекательна. Человеку в старшем возрасте хочется энергии, молодого задора. Речь не только о мужчинах. Тенденция такова, что сейчас очень много женщин, которые с удовольствием смотрят на мужчин помладше. Я всегда говорю женщинам, которым 40 лет, что вы на мужчин 45-50-летних потратите сил намного больше, чем на 35-летнего. Чем более молодой мужчина, тем больше в нём мужской энергии, природной энергии, тем менее он избирателен. Если ему понравилась женщина, он не будет ни к чему придираться. Чем меньше собственной энергии, тем больше пытаются сократить свои расходы эмоциональные и физические».

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