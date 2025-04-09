Специалист дала совет, как побороть влюбчивость

Чрезмерная влюбчивость может возникать из-за дефицита любви в детстве со стороны родителей, страха одиночества, а также склонности к идеализации партнера и эмоциональной зависимости от него. Об этом в беседе с РИАМО сообщила практический психолог, эксперт по самоценности и отношениям, женский наставник Кристина Голотвина.

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«Сильная влюбчивость — не приговор. Это сигнал, что внутри есть неудовлетворенные потребности. Осознав их, вы сможете строить более здоровые и счастливые отношения — не от отчаяния, а от внутренней целостности», — подчеркнула специалист.

Прежде чем погружаться в новые отношения, она посоветовала дать себе время, чтобы узнать человека: понаблюдать за его ценностями, поведением в разных ситуациях, недостатками, привычками.

Кроме того, по ее словам, важно различать влюбленность и любовь, поскольку первое — это лишь всплеск эмоций, а второе — осознанный выбор.

Эксперт также порекомендовала провести некоторое время без отношений, чтобы проанализировать свои страхи, желания и мечты. При необходимости можно обратиться к психологу, заключила Голотвина.

Психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский до этого объяснил, как реагировать на измену в отношениях.

Он отметил, что в случае, если это многолетняя измена с сильными чувствами к другому человеку, отношения вероятнее всего придется прекратить. При этом кратковременные связи позволяют исправить ситуацию и сохранить взаимоотношения, если получится проработать травму.