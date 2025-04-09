Как знание о зарплате коллег влияет на работоспособность

Многие компании скрывают зарплаты сотрудников, другие — напротив, делают эту информацию открытой внутри коллектива. Авторы нового исследования в Journal of Business Ethics попытались понять, какая политика полезнее для работоспособности персонала — и пришли к неоднозначным выводам.

Выяснилось, что когда сотрудники узнают, как их зарплата соотносится с доходами коллег, их чувство справедливости — и та зарплата, которую они считают заслуженной, — может как вырасти, так и снизиться в зависимости от их позиции в рейтинге эффективности.

Те, кто занимает верхние строчки рейтинга, уверены, что заслуживают значительно более высокой зарплаты по сравнению с теми, кто находится ниже, даже при сравнении с коллегами с аналогичными показателями, и чаще требуют существенного повышения.

Напротив, те, кто оказался внизу рейтинга, чувствуют себя деморализованными, реже просят повышения, а иногда и вовсе считают, что не заслуживают его. В результате им не хватает мотивации работать лучше или сотрудничать с коллегами.

«Организациям следует тщательно продумывать, какую информацию раскрывать сотрудникам, поскольку ее уместность может зависеть от их относительной эффективности», — прокомментировал профессор Школы бизнеса Калифорнийского университета в Риверсайде Борис Мацейовски.

Исследование включало четыре эксперимента с участием профессионалов выпускников вузов. Они выявили нелинейную корреляцию между запросами и достижениями: чем выше ранг работника — тем больше он хочет. Ученые назвали этот феномен стандартно-обусловленным чувством заслуженности и показали, что социальное сравнение усиливает его.

Таким образом, исследование ставит под сомнение предположение, что прозрачность всегда ведет к улучшению справедливости и морального климата. Вместо этого оно подчеркивает сложное взаимодействие между социальным сравнением и индивидуальным восприятием ценности.

Вместе с тем, прозрачность все же имеет ценность — она может выявлять несправедливые различия и помогать снижать системные предубеждения. Особенно актуально это в США, когда все больше штатов, включая Калифорнию, принимают законы о «праве знать», требующие раскрывать зарплаты в объявлениях о вакансиях.