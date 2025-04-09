Стало известно, какие губы нравятся людям больше остальных

Ученые из Университета Сиднея (Австралия) установили, что женщины находят наиболее привлекательными мужчин с тонкими губами, а мужчины — женщин с губами среднего размера. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

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В исследовании приняли участие 32 студента — 16 девушек и 16 юношей. Участникам показывали изображения людей с разным размером губ, сгенерированных нейросетью. В общей сложности испытуемые оценили привлекательность 168 лиц. Для того, чтобы принять решение, участникам давалось 1,25 секунды.

Результаты показали, что в общей сложности наиболее привлекательными оказались губы, объем которых слегка превышал средний. Однако, вопреки ожиданиям ученых, женщины чаще чаще «голосовали» за пухлые губы на женских лицах, в то время как мужчины предпочитали стандартный, естественный размер. Также выяснилось, что мужские лица с тонкими губами чаще вызывали у женщин положительный отклик.

Исследование также выявило, что фокусировка только на губах, без учета пропорций всего лица, также приводила к изменениям в оценках привлекательности. Это говорит о том, что размер губ кодируется мозгом как отдельная характеристика, не связанная с общими параметрами внешности.