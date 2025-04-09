Эксперт предупредил, какие факторы влияют на ментальное здоровье

Психиатр и автор книги «Высокофункциональная», выпускница Колумбийского университета Джудит Джозеф взяла себе цель сделать заботу о ментальном здоровье доступной каждому. Эксперт сообщила, что стандартные советы о сне, питании и физических нагрузках полезны, но часто не воспринимаются намного более глубокие и важные аспекты психоэмоционального благополучия.

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В своей книге, которая вышла 8 апреля, доктор Джозеф рассказала о стратегиях раннего обнаружения проблем. Одним из важных инструментов стала «10-секундная проверка психоэмоциональных жизненных показателей».

Она перечислила четыре важных показателя.

Во-первых, это качество отношений. Исследования говорят, что именно качество близких связей является важнейшим фактором долголетия и общего благополучия.

Во-вторых, баланс между работой и личной жизнью. Эксперт отмечает, что важно не только «справляться» с работой, но и получать удовлетворение от работы. У современной культуры ориентир на продуктивность, а это создает напряжение, которое накапливается годами.

В третьих, это умение получать удовольствие. Доктор Джозеф считает, что одной из причин ухудшения ментального состояния является сосредоточенность на борьбе с симптомами, а надо создавать условия для радости и эмоционального подъема.

В четвертых, экранное время. Переизбыток времени, проведенный за гаджетами плохо влияет на психику. Одной из новых проблем, которая коснулась миллионов граждан, стала так называемая «Zoom-усталость».

Залог хорошего ментального здоровья это не только таблетки и терапия, это еще и осознанность, честные вопросы к себе и ежедневный путь к внутреннему балансу, отмечает эксперт, пишет издание Pravda.Ru.

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