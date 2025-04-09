Как идея полной женской независимости меняет общество

«Я никому ничего не должна», — поется в известной песне. Независимость от всех и вся в последнее время стала практически навязчивой идеей. Но как же выглядят первые поколения, воспитанные в этой парадигме, и как они влияют на общество?

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Смена привычных установок

Большую часть истории человечества люди жили в так называемом категорическом долженствовании: индивид знал, что и кому он должен, и его поведение строго нормировалось социумом. Отсюда вырастали и процветали различные стереотипы, облеченные во всем нам знакомые формулы «настоящая женщина должна», «настоящий мужик обязан», «хорошая мать — это…» и многие другие. Они передавались буквально из поколения в поколение, и выросшие дети очень редко ставили под сомнение знания, которые им транслировали родители.

Все изменилось с прыжком человечества из индустриального в постиндустриальное общество. Информация стала главной ценностью новой эпохи, и мы получили доступ к таким ее объемам, что справиться было практически невозможно. Вековые устои и нормы пошатнулись, ведь каждый мог получить новые знания не только из «проверенных источников» — от родителей и учителей, но и откуда угодно. Век информационных технологий окончательно перевернул представления о том, кто и кому должен.

Первым начал сдавать позиции бастион патриархата; затем посыпались представления о настоящей маскулинности; был пересмотрен институт брака и семьи. Претерпели изменения и детско-родительские отношения — современное время можно смело назвать детоцентричным. Словом, все, что раньше был должен человек, — вырасти, обзавестись семьей, родить детей, служить обществу — перестало быть долгом и стало опцией.

В чем опасность «тренда на независимость»

С одной стороны, тренд на независимость от партнера, от своих родителей и детей, от друзей и от общественного мнения принес людям колоссальное облегчение и ощущение свободы. С другой стороны, оторвавшись от всего и ото всех, человек, что называется, буквально «теряет берега». Это одновременно и о том, что поведение его становится антисоциальным, и о том, что, оторванные ото всех, мы начинаем в свободе ощущать одиночество и тоску.

Психологи утверждают, что люди, живущие по принципу «я, мне, мое», куда хуже переживают стрессовые ситуации — подспудно они понимают, что на помощь к тем, кто никому ничего не обязан, собственно, не обязан никто приходить. Какую стратегию поведения советуют выбирать лекари человеческих душ? Искать золотую середину, руководствуясь здравым смыслом: ставить на первое место себя, близких, родных, не забывая, что вы член общества, и чем больше добра вы в него отдадите, тем больше добра вам вернется.

Как проявляется тренд на независимость

В моде

Модная индустрия — огромная финансовая машина, каждый винтик которой зависит от соседнего. Попасть в этот механизм мечтают далеко не все — в fashion-среде огромную популярность приобретают независимые бренды.

Acne Studio.Скандинавы неплохо умеют абстрагироваться от всего мира и создавать ту моду, которая интересна реальным людям. Самой заметной маркой в этой концепции была и остается шведская Acne Studios. Ее создатель Йонни Йоханнсон в сфере уже почти тридцать лет, но все еще не соглашается продать свое детище огромным корпорациям.

Evelrane. Как и многие другие эко- логически дружелюбные fashion-марки, Evelrane не согласна с политикой неуемного потребления. Все, что выходит, служит десятилетиями: для создания минималистичных линеек дизайнеры бренда используют только этичное сырье.

Karoline vitto. Женственный винтаж от бразильского дизайнера Каролины Витто только кажется чем-то привычным: модели созданы из переработанных материалов, а нарочитая сексуальность — не вызов, а дань итальянским традициям.

В искусстве

Пожалуй, именно в искусстве в общем и целом мы чаще всего встречаемся с независимыми художниками, которые отрицают нормы и правила и живут по своим устоям, не рассчитывая на принятие и понимание общества.

Общество независимых художников. Объединение творцов, выбравших своим лозунгом фразу «без жюри и без вознаграждения», в числе лидеров которого были знаменитые сегодня мастера, такие, например, как Поль Синьяк и Жорж Сёра. Несмотря на свой независимый статус и публичный отказ от подчинения современных трендам, «Общество независимых художников» почти тридцать лет организовывало выставки, которые диктовали тенденции в сфере изобразительного искусства.

Винсент Ван Гог. Один из самых популярных и до сих пор продаваемых художников мира Винсент Ван Гог при жизни успешно «пристроил» только одну картину — «Красные виноградники в Арле». Еще около тридцати полотен приобрели практически за бесценок друзья творца и случайные галерейщики. Ван Гог, может, и хотел бы стать коммерчески успешным, избавившись от образа бедного художника, но даже брат, владелец картинной галереи, не смог помочь будущей звезде, который удостоился этого статуса посмертно.

Бэнкси. Политический активист и режиссер-документалист, чей творческий путь начался в 1990-х, еще не раскрыл миру свое имя. Его граффити остро актуальны и резки, он признанный гений стрит-арта, получивший «Оскар» заочно. Бэнкси не собирается выходить из сумрака, ведь это сделает его рабом со- временного искусства.

В кино

В эру Голливуда, которая наступила с 50-х годов прошедшего столетия особую ценность для поклонников настоящего артхауса представляет именно независимый кинематограф, смотрим, на что обратить внимание.

«Мой личный штат Айдахо», Гас Ван Сент

Драма принципиально независимого Ван Сента, который, кажется, стал последним борцом с кинокорпорациями Голливуда, и сегодня завораживает. Молодые Киану Ривз и Ривер Феникс (брат Хоакина Феникса, скончавшийся в двадцать три года) — в классическом дорожном кино — завораживающем и настоящем кино.

«Терминатор», Джеймс Кэмерон

Визитная карточка оскароносного режиссера легендарная сага начиналась как независимый проект, в который не хотели вкладываться крупные киностудии. Помогла Кэмерону молодой продюсер Гейл Херд, которая купила права на фильм за доллар!

«Бешеные псы», Квентин Тарантино

Первая работа никому еще не известного режиссера изначально не вызвала буквально никакой реакции и прошла мимо всех кинокритиков индустрии. И лишь затем, спустя годы, этот независимый, но амбициозный проект был назван одним из самых влиятельных фильмов всех времен и народов.