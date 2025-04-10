Пожилым людям посоветовали альтернативу сексу

С возрастом организм человека меняется, и эти изменения затрагивают в том числе сексуальную сферу, заявила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets Милана Соколова. Об особенностях интимной близости в зрелости, а также о том, что может стать альтернативой сексу, она рассказала «Ленте.ру».

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Соколова предупредила, что у пожилых мужчин может снижаться уровень тестостерона, что нередко приводит к уменьшению сексуального влечения и проблемам с эрекцией. Женщины же в период менопаузы неизбежно сталкиваются с последствиями низкого уровня эстрогена — сухостью влагалища и снижением либидо. Эти физиологические изменения естественны, и они не должны стать причиной отказа от сексуальной жизни, подчеркнула сексолог.

«Важно понимать, что снижение полового влечения или другие изменения не приговор, и в пожилом возрасте можно наслаждаться сексом, если адаптироваться к новым реалиям. Например, смазка может решить проблему вагинальной сухости, а регулярная физическая активность поможет поддерживать либидо у мужчин», — Милана Соколова, сексолог.

При этом, по словам Соколовой, с возрастом сексуальная жизнь часто становится более насыщенной с точки зрения эмоциональной близости. У пар, проживших вместе многие годы, есть глубокое взаимопонимание, которое помогает им адаптироваться к изменениям в интимной сфере.

Также возраст открывает новые горизонты в понимании и переживании сексуальности, считает специалистка. По ее словам, многие пожилые люди находят удовольствие в более медленном, осознанном подходе к сексу: акцент смещается с достижения оргазма любой ценой на наслаждение самим процессом близости.

«Альтернативные формы близости — массаж, объятия или просто прикосновения — могут стать важной частью интимной жизни. Они помогут укрепить эмоциональную связь, даже если традиционный секс становится менее частым или желанным», — Милана Соколова, сексолог.

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