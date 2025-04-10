Эксперт по этикету предупредил, что нельзя говорить на работе

Это может раздражать коллег.

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Иногда подобные слова звучат неуместно. Также стоит воздержаться от употребления нецензурной брани, сказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» педагог-консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

«Что однозначно, что заполонило нашу речь — англоязычные новообразования, которые даже иной раз не все понимают, но продолжают употреблять, и иной раз совершенно необоснованно. Вместо "пользоваться" говорят, к примеру, "юзать" для придания, наверное, себе определённого шарма. Ещё раздражает периодически возникающее явление — введение так называемой галантерейной лексики или детской лексики, слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. "Подойдёт к вам мой человечек, вы ему объясните задачку" — это хорошо, когда мама, сидящая в декрете, она так привыкла общаться со своим ребёнком. Но когда начинают взрослые мужчины слова такой формы употреблять, это, конечно, смотрится удивительно и выглядит как будто они перед кем-то заискивают, хотя это далеко не так. Поэтому стоит придерживаться наших культурных традиций и употреблять слова, которые все знают, и не щеголять без нужды англоязычными словами, да, иногда без них никуда не денешься. Нецензурная лексика — это бич всех времён и народов. Стоит научиться подбирать слова, даже если мы в гневе».

Ранее самыми раздражающими словами на работе были названы «человечек» и «задачка». Их указали 24% опрошенных. На втором месте в рейтинге слово «засинкаться», то есть связаться. Замкнуло тройку слово «вкусный» в контексте, не касающемся еды. Результаты исследования платформы HeadHunter приводит ТАСС.