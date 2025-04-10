Психолог психологу рознь: в каких случаях стоит обратиться к клиническому, а когда — к обычному

Клопс.Ru

Фраза «мне нужна помощь психолога» всегда требует уточнения. Важно понимать, к какому специалисту следует обращаться: к обычному или клиническому, рассказала «Клопс» клинический психолог Лариса Першина.

Когда стоит обращаться к клиническому психологу, а когда — к обычному
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Чем отличаются специалисты

Психолог в общем случае — это не врач, а консультант. Он не ставит медицинских диагнозов и не назначает лекарств, отметила Першина.

Клинический психолог занимается нейропсихологической и патопсихологической оценкой личности. Такие специалисты часто работают в зонах стихийных бедствий, катастроф и конфликтов.

«Мы действуем на стыке медицины и психологии. Знаем нормы и отклонения, можем увидеть нарушения психики и направить к психиатру на консультацию», — пояснила эксперт.

С чем поможет психолог

  • Устранить напряжение между людьми (в семье, на работе, в любовных отношениях);
  • Пережить развод, смерть, насилие, тяжёлое заболевание;
  • Справиться со стрессом при переезде или смене работы;
  • Подготовиться к беременности или рождению ребёнка;
  • Поддержать желание изменить жизнь к лучшему.

В каких случаях нужен клинический психолог

  • Стресс и психотравма;
  • Зависимость и созависимость;
  • Депрессивные состояния;
  • Расстройство пищевого поведения: булимия, анорексия;
  • Сексуальные нарушения;
  • Коррекционная работа с детьми ЗПР, ДЦП, СДВГ;
  • Тревожные состояния: беспокойство, страх, паника.

Чтобы стать специалистом этого направления, нужно получить высшее образование по специальности «клинический психолог». При наличии базового образования психолога-консультанта можно пройти переквалификацию.

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