Когда стоит обращаться к клиническому психологу, а когда — к обычному

Фраза «мне нужна помощь психолога» всегда требует уточнения. Важно понимать, к какому специалисту следует обращаться: к обычному или клиническому, рассказала «Клопс» клинический психолог Лариса Першина.

Чем отличаются специалисты

Психолог в общем случае — это не врач, а консультант. Он не ставит медицинских диагнозов и не назначает лекарств, отметила Першина.

Клинический психолог занимается нейропсихологической и патопсихологической оценкой личности. Такие специалисты часто работают в зонах стихийных бедствий, катастроф и конфликтов.

«Мы действуем на стыке медицины и психологии. Знаем нормы и отклонения, можем увидеть нарушения психики и направить к психиатру на консультацию», — пояснила эксперт.

С чем поможет психолог

Устранить напряжение между людьми (в семье, на работе, в любовных отношениях);

Пережить развод, смерть, насилие, тяжёлое заболевание;

Справиться со стрессом при переезде или смене работы;

Подготовиться к беременности или рождению ребёнка;

Поддержать желание изменить жизнь к лучшему.

В каких случаях нужен клинический психолог

Стресс и психотравма;

Зависимость и созависимость;

Депрессивные состояния;

Расстройство пищевого поведения: булимия, анорексия;

Сексуальные нарушения;

Коррекционная работа с детьми ЗПР, ДЦП, СДВГ;

Тревожные состояния: беспокойство, страх, паника.

Чтобы стать специалистом этого направления, нужно получить высшее образование по специальности «клинический психолог». При наличии базового образования психолога-консультанта можно пройти переквалификацию.