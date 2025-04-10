Когда стоит обращаться к клиническому психологу, а когда — к обычному

Психолог психологу рознь: в каких случаях стоит обратиться к клиническому, а когда — к обычному
Фраза «мне нужна помощь психолога» всегда требует уточнения. Важно понимать, к какому специалисту следует обращаться: к обычному или клиническому, рассказала «Клопс» клинический психолог Лариса Першина.
Чем отличаются специалисты
Психолог в общем случае — это не врач, а консультант. Он не ставит медицинских диагнозов и не назначает лекарств, отметила Першина.
Клинический психолог занимается нейропсихологической и патопсихологической оценкой личности. Такие специалисты часто работают в зонах стихийных бедствий, катастроф и конфликтов.
«Мы действуем на стыке медицины и психологии. Знаем нормы и отклонения, можем увидеть нарушения психики и направить к психиатру на консультацию», — пояснила эксперт.
С чем поможет психолог
- Устранить напряжение между людьми (в семье, на работе, в любовных отношениях);
- Пережить развод, смерть, насилие, тяжёлое заболевание;
- Справиться со стрессом при переезде или смене работы;
- Подготовиться к беременности или рождению ребёнка;
- Поддержать желание изменить жизнь к лучшему.
В каких случаях нужен клинический психолог
- Стресс и психотравма;
- Зависимость и созависимость;
- Депрессивные состояния;
- Расстройство пищевого поведения: булимия, анорексия;
- Сексуальные нарушения;
- Коррекционная работа с детьми ЗПР, ДЦП, СДВГ;
- Тревожные состояния: беспокойство, страх, паника.
Чтобы стать специалистом этого направления, нужно получить высшее образование по специальности «клинический психолог». При наличии базового образования психолога-консультанта можно пройти переквалификацию.