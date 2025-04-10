Психолог оценил инициативу создания реестра состоящих в браке людей

В России одно из общественных движений выступило с инициативой о создании реестра состоящих в браке граждан. С поддержкой этой идеи выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Благодаря новому реестру граждане, которые ищут себе спутника или спутницу, смогут избежать обмана при знакомстве. Проверить семейное положение гражданина можно будет с помощью госуслуг.

Психолог Юлия Винокурова рассказала, что сейчас в инфопространстве много мошенничества, и инициатива может помочь не стать жертвой аферистов при знакомстве.

Эксперт отметила, что некоторые люди оказзываются не теми, за кого себя выдают, а дополнительная проверка вероятно вызовет больше доверия.

Психолог сообщила, что развитие любых отношений граждан происходит через некую форму близости, где постепенно переходят к более близкому контакту, потому сайты с большим количеством информации могут отпугнуть людей.

«Измена — очень широкое понятие. Это очень неприятная, даже трагическая ситуация. Но, стоит помнить, что, измена может быть фактором семьи, где не очень хорошо обоим, но они почему-то не разводятся. Также есть вариант, что оба партнера знают про измены, но их все устраивает, они договариваются», — рассказала психолог в беседе с Радио 1.

Винокурова добавила, что эта инициатива будет иметь как множество сторонников, так и противников, а также на нее будут жаловаться, потому что система не может работать без ошибок.

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