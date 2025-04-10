Ученые ответили, что помогает людям анализировать шум вокруг

Французские ученые обнаружили необычную «суперспособность», которая помогает лучше слышать и понимать речь в шумной обстановке, при постукивании пальцем в такт ритму. Хотя это может показаться немного странным, у феномена есть научное обоснование.

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Исследователи из Университета Экс-Марсель (Франция) предположили, что настройка естественного ритма мозга через постукивание пальцем может способствовать лучшему восприятию речи. Исследование опубликовано в Proceedings of the Royal Society B.

«Известно, что моторная система обрабатывает информацию о времени, и ритмическое движение при прослушивании мелодии может улучшить звуковое восприятие. В экспериментах мы показываем, что этот эффект распространяется на обработку речи. Моторный прайминг улучшает эффективность последующей обработки в шуме», — пишут ученые.

В первом эксперименте 35 участников постукивали пальцем в такт разным ритмам — медленным, средним, быстрым — прежде чем прослушать и записать длинное предложение, скрытое в фоновых шумах. Поскольку речь обладает естественным ритмом между своими слогами и словами, такая настройка мозга помогла лучше обрабатывать речь. Исследователи обнаружили, что понимание предложения было значительно лучше после постукивания в среднем темпе, около двух ударов в секунду, что соответствует так называемому «лексическому» ритму, примерно 1,8 Гц.

Во втором эксперименте ученые пытались выяснить, улучшалось ли восприятие речи благодаря постукиванию, ритму или совокупному эффекту. Они обнаружили, что постукивание отдельно или в сочетании с ритмом, тогда как просто прослушивание ритма без движения не оказывало такого эффекта.

Активация двигательной функции, независимо от контекста, улучшала навыки восприятия речи. Исследование указывает на связь между моторной (двигательной) корой и обработкой речи в мозге.

Результаты открывают путь к дальнейшим исследованиям в области обучения и реабилитации.