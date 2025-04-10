Ученые выяснили, что повышает благополучие человека

Согласно выводам нового исследования, проведённого Кентским университетом, наличие кошки или собаки в качестве компаньона может действительно сделать человека счастливее. Об этом говорится в статье, опубликованной в Social Indicators Research.

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Анализ, проведённый экономистами, оценивающими влияние домашних животных на удовлетворённость жизнью и благополучие человека в денежных единицах, показал следующее. Кошки и собаки в качестве компаньонов приносят своим владельцам до £70 000 в год с точки зрения удовлетворённостью жизнью.

В недавно опубликованной статье также отмечается, что у хозяев собак и кошек есть обычно определённые черты личности. Владельцы кошек оказались более открытыми, а владельцы собак более экстравертированными, приятными и менее невротичными. В целом люди, у которых есть домашние животные, кажутся более открытыми, добросовестными и экстравертированными, чем те, у кого питомцев нет.

Новое исследование проводилось под руководством доктора Аделины Гшвандтнер из Школы экономики, политики и международных отношений Кентского университета и доктора Майкла Гмайнера из Лондонской школы экономики (LSE).

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