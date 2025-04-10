Сябитова предупредила, каких мужчин нужно избегать

Телеведущая, сваха Роза Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей заявила, что отношения с мужчинами, побывавшими в местах лишения свободы, редко бывают счастливыми. По ее словам, женщины, вступающие в такие связи, всегда подвергают себя риску.

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Сябитова отметила, что наличие судимости у мужчины является сигналом о сложных жизненных обстоятельствах и может негативно сказаться на семейной жизни. Она добавила, что женщины, выбирающие таких партнеров, часто сталкиваются с проблемами, такие отношения редко заканчиваются хорошо.

«Хорошие девушки из хороших семей с правильным воспитанием, те, кто знает, что происходит с их детьми, и старается их наставить на правильный путь, не попадут в такие отношения. В общем-то, это единичные случаи», — подчеркнула сваха.

Ранее психолог Александра Миллер заявила, что инициатива о введении пометки о наличии судимостей в профилях на сайтах знакомств является хорошей идеей. По ее словам, это поможет женщинам избежать обмана.