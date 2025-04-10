Психологи объяснили, можно ли спасти отношения после измены

В последние дни высказывалось сразу несколько инициатив, ставящих целью укрепление семьи. В Госдуме, например, предложили вести регистр женатых и замужних, сделав его общедоступным - чтобы потенциальный партнер на начальном этапе отношений мог проверить, с кем имеет дело. Еще одна экстравагантная инициатива - сделать доступной информацию о судимостях - так, по мнению депутатов, можно снизить риски семейного насилия, ведь девушки будут знать, какой "багаж" за плечами у их мужчин. Скорее всего, оба предложения останутся на уровне идеи - отсутствие "жениха" в реестре "женатиков" вовсе не гарантирует долгой и счастливой семейной жизни.

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А вот как выстраивать отношения, чтобы избежать измен, и что делать, если это все-таки случилось? На вопросы "РГ" ответили опытные психологи: директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета, профессор Вера Никишина и руководитель университетского центра психологической помощи Пироговского Университета Валентина Баркова.

Почему измены - это весьма распространенное явление, и они случаются даже во внешне благополучных семьях?

Вера Никишина: В любом обществе устанавливаются социальные и нравственные нормы, в которых измена является либо допустимой, либо недопустимой. И если в обществе измена принимается как допустимое или даже само собой разумеющееся явление, это влияет и на формирование взглядов и личных отношений партнеров, которые могут столкнуться с разными ценностями и установками на верность и на отсутствие верности.

Если ценностные установки у двоих совпадают, то им легко преодолеть этот внешний социальный посыл. Но если ценности одного неустойчивы, да еще допустимость измены принимается обществом, тут уже высокая вероятность того, что единичная, периодическая или постоянная измена станет частью отношений. К сожалению, так достаточно часто и бывает. Причем, тот, кто изменил, зачастую не считает себя "виноватым".

Обратите внимание: про "измену" говорит тот партнер, которому изменили, и чаще всего он воспринимает это как предательство. А вторая сторона в паре, изменившая, чаще маркирует измену "новым опытом", "новыми чувствами".

Еще одна особенность измены: она обычно "прячется". Даже если в социальном пространстве она принимается и декларируется как нормальное явление, все равно партнеры до определенного момента, до определенной степени ее прячут. Когда элемент скрытности исчезает, то фактически это уже не измена - это другое качество отношений. Это уже отношения без обязательств. И они тоже существуют. Другое дело, что отношения без обязательств - это всегда отношения, которые принимают обе стороны, а измена существует в отношениях как скрытый риск, угроза, предательство для одного из партнеров.

По сути, измена - это выбор, который делает человек в определенных обстоятельствах. Причиной может стать тот или иной дефицит отношений, доверия, интереса, какой-то удовлетворенности, в том числе и сексуальной. В этом выборе его последствия могут осознаваться, но чаще всего не осознаются.

Как измена влияет на психическое здоровье партнеров? Какие последствия могут быть?

Валентина Баркова: Измена приводит к уничтожению или травматизации доверия. Причем, как правило, у того, кому изменили, глубина переживаний больше. Но бывают исключения. Например, в ситуациях, когда импульсивная, случайная измена приводит к очевидному риску разрыва с постоянным партнером, а человек к этому не готов. Тогда страх раскрытия измены тоже создает чрезвычайно интенсивные переживания.

Вера Никишина: Измена амбивалентна. В ней есть запрос на компенсацию дефицита в постоянных отношениях, но зачастую нет осознания последствий. Партнер живет иллюзией, что либо его действия никогда не выйдут наружу, и не проявятся в постоянных отношениях, либо если об измене станет известно, то высока вероятность, что вторая сторона простит, поймет, и каким-то образом отношения перезапустятся.

Даже в некоторых семейных парах встречаются подходы, когда измену рассматривают как средство перезапустить отношения.

В реальности измена - это тот выбор, то действие, которое неизбежно приводит к уничтожению или травматизации доверия в отношениях. И даже если отношения сохранятся, они не будут такими, как прежде.

Могут ли пары восстановить доверие и укрепить свои отношения после измены?

Валентина Баркова: Доверие - это такая ценность в морально-этических, нравственных и духовных критериях человеческой личности, которая практически не восстанавливается. Вы можете реагировать на случившееся проще, можете не акцентироваться на этом, но память человеческая устроена таким образом, что забыть это невозможно. Утрата доверия будет всегда, и восстановить его в том варианте, как было раньше, невозможно.

Даже если примирение состоялось, и отношения продолжатся, это абсолютно точно будут уже другие отношения.

Распространенная и ничем не оправданная иллюзия - когда люди думают, что преодоленный опыт измен укрепляет отношения. Как правило, на определенном этапе "пострадавшая" сторона может дать согласие на продолжение отношений, может даже поддерживать эти отношения в псевдокачественном формате, но позже вероятность того, что партнеру "вернут" нанесенное оскорбление, очень высока.

Нет смысла воспринимать измену как насморк: ничего серьезного, пройдет. В основе ценности любых отношений лежит доверие. И измена - это удар, и иногда смертельный удар по доверию. И если даже оно не убито, а просто ранено, рубцы и следы будут сохраняться долгие годы. Мне приходилось встречаться с пожилыми людьми, которым много десятилетий назад пришлось встретиться с изменой друг друга, преодолеть, продолжить отношения. Упреки они проносили десятилетиями.

Вы скажете: здесь на помощь должны прийти специалисты, которые помогут продуктивно разрешить этот внутренний и межличностный конфликт. Безусловно, компетентный психолог поможет. Но радикальное исцеление отсутствует.

Как вы считаете, существует ли разница в том, как мужчины и женщины воспринимают и реагируют на измену? Какие гендерные стереотипы могут влиять на эти реакции?

Валентина Баркова: На мой взгляд, все будет зависеть не от пола, а от дефицита, который существует у человека. Как у мужчин, так и у женщин. Например, глубину переживания измены усугубляет дефицит признания и значимости, когда человек входил в отношения, чтобы быть признанным и восполнить этот дефицит.

Вера Никишина: Когда на старте отношений присутствуют те самые высокие чувства, в первую очередь я имею в виду любовь, чем выше интенсивность этого эмоционально-чувственного переживания, тем глубже рана. Отсутствие чувства в отношениях делает измену менее травматичной.

Посыл: уважайте чувства близких, не создавайте для них непреодолимые переживания. Надо понимать: сделанный вами выбор в пользу других или параллельных отношений неизбежно меняет не только вашу жизнь (в которой вы имеете право на изменения), но и меняет жизнь другого, которого вы выбрали своим близким.

Какие рекомендации вы могли бы дать людям, которые оказались в ситуации измены?

Вера Никишина: Уверена, что всеобщих рекомендаций в ситуации измены не существует. Когда человек принимает решение изменить, он зачастую не видит всех последствий, которые этот выбор может за собой повлечь. Не случайно ведь большинство измен прячутся. Причем не только от партнера, но и от себя самого. Не случайно, если обратить внимание на то, как люди обычно обозначают, используют слово "измена", оно скорее звучит у тех, кому изменяли. А те, кто изменял, говорят "новый опыт", "новые чувства", и не маркируют свои действия как измену и предательство.

И только потом это понятие возникает как очевидность и как то, что меняет жизнь обоих. Зачастую ни та, ни другая сторона к этому не готова.

Очень часто спрашивают: простить измену возможно? Безусловно. Это то, что может сделать и сам человек, и с помощью специалиста. Это позволит снять напряжение внутреннего конфликта, уйти от бесконечного вопроса, что со мной не так.

А вот продолжить и сохранять отношения - это совсем не то же самое, что простить измену. Можно сохранять отношения и мстить другому, не прощая ему измену. Это очень распространенный деструктивный вариант, к сожалению.