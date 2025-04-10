Эксперт дал совет, как мужчине навсегда отвадить нежелательную девушку

В нашем обществе принято считать, что мужчина должен добиваться женщину, ухаживать и всячески оказывать ей внимание. Но в современных реалиях нередко бывает и наоборот. Все чаще женщины берут инициативу в свои руки и проявляют интерес в адрес понравившегося кавалера. Иногда слишком активно. Но может оказаться и так, что мужчина равнодушен к подобному вниманию, а женщина не всегда понимает тактичных отказов. Как отвадить дамочку раз и навсегда, нам рассказал писатель, эксперт в области отношений, автор книги о современных женщинах Никита ван Лахти.

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Пройдемся по списку

Есть весьма простой и честный метод свести на нет желания потенциальных отношений. Для этого достаточно лишь составить свой личный список критериев идеальной партнерши и невзначай озвучить его женщине, которая, как ей кажется, заинтересована в вас.

«В современном мире изобилия, что мужчины, что женщины настолько избалованы, пресыщены стандартным и настолько одурманены глянцевыми картинками соцсетей, что требования к потенциальному партнеру бывают немыслимыми», — поясняет наш эксперт.

Сегодня для того, чтобы вступить в отношения приходится выстраивать сложную систему компромиссов, изначально отказываясь от каких-то критериев. Часто это удается, когда, какой-то один компонент, например, внешность партнерши, затмевает мужчине разум.

«Однако, если этого не произошло, то потенциальной кандидатке можно озвучить весь список. Как правило, само это должно вызвать неприязнь к такому мужчине. Нам неприятны люди, которые дают понять, что мы не идеальны», — отмечает писатель.

А что там с зарплатой?

Если ваш личный список не заоблачный, то можно позаимствовать, что-нибудь из традиционных женских желаний. Например, сказать, что хотите, чтобы ваша избранница зарабатывала в несколько раз больше вас. Но это не ради ее денег, а потому, что хотите видеть рядом человека, который покажет вам горизонт возможностей.

«Это точно вызовет неприятный диссонанс с образом мужчины и приведет к разочарованию. Как правило, это совсем не то, о чем мечтает любая женщина. Вместе с тем это довольно щадящий способ избавиться от нежелательной воздыхательницы, имиджевые потери от которого, хоть и есть, но минимальные», — поясняет писатель.

Весь в работе

Еще один способ — это сказать, что вас ничего не интересует кроме работы, своего дела. Ну, и денег, конечно, тоже.

«Это действует как холодный душ — сразу разрушает образ идеального будущего», — уточняет эксперт.

Кредит на кредите, кредитом погоняет

Кроме того, мужчине можно сказать, что у него все плохо, большие кредиты, проблемы со здоровьем, с бывшими женами, родственниками и т. д. Никто не любит ноющих мужчин! Однако, этот способ подойдет только, если женщина не находится с вами в одном коллективе и не сможет поделиться с кем-то из ваших знакомых этими сведениями.