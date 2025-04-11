С чем к психологам приходят зумеры и миллениалы

В последние несколько лет у психологов прибавилось работы. Если бумеры (рожденные с 1946 по 1964 год) и представители поколения Х (рожденные с 1965 по 1980 год) не считали нужным в массе своей обращаться за психологической помощью, то миллениалы (рожденные в 1981–1996 годах) и еще более младшие зумеры (с 1997 по 2010 год) зачастили к специалистам. О том, какие проблемы решают у психологов представители разных поколений, в материале «ФедералПресс».

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Зачем к психологам обращаются миллениалы

Миллениалы – основные клиенты современных психологов, рассказала «ФедералПресс» психолог, гештальт-терапевт Алена Дербина. Люди, которым 28–44 года, приходят к специалистам с самыми разными запросами: от депрессии и одиночества до измен и принятия возраста. «Тревога, напряжение, проблемы во взаимоотношениях – приходят со всем. В терапию верят и вкладываются, находят на это средства. Есть, конечно, и те, кто совсем сторонится психотерапии, но тем не менее», – отметила Дербина.

С ней согласен и кандидат психологических наук, разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут. «Миллениалы обращаются к психологам из-за тревожности и депрессии, вызванных информационной перегрузкой, стресса из-за нестабильности на рынке труда, финансовых проблем и чувства неполноценности, которое формируется под влиянием медиа», – поделился эксперт.

Какие проблемы у психологов решают зумеры

Зумерам, которым сейчас от 15 до 28 лет, интересно исследовать глубину своих психических процессов, отмечает Дербина. Она отметила, что им свойственно с ранних лет уделять внимание своему психологическому состоянию. Кроме решения проблем, связанных с депрессией, тревогой и напряжением, они задают и весьма нетривиальные вопросы.

Вот некоторые из них:

Почему я такой?

Почему я так реагирую?

А могу ли я реагировать иначе?

И как это иначе звучит?

Как понять, что человек неадекватен и стоит избегать с ним общения и как обезопасить себя в общении с ним?

Вы тоже порой ненавидите свою маму?

Моя токсичность бесит даже меня, как стать менее токсичной?

На что стоит обратить внимание при выборе профессии? Подскажите курсы.

«Зумеры уделяют особое внимание ментальному благополучию, – подчеркнул в разговоре с «ФедералПресс» Валерий Гут. – Они стремятся к комфортным отношениям и легко меняют работу или окружение, если чувствуют себя неуютно. Основная проблема этого поколения – стресс».

Он отметил, что чаще всего зумеры обращаются за психологической помощью из-за стресса.

«Экономическая и социальная нестабильность вызывают тревожность, а чрезмерное увлечение интернетом и соцсетями – чувство неполноценности, социальной изоляции и трудности в построении отношений в реальной жизни», – рассказал Гут.

Приходят ли к психологам бумеры и поколение Х

Эксперты признаются, что бумеры почти не посещают психологов.

«Как правило, они говорят, что «у меня слишком сложный случай» или что «поздно к психологу идти». Справляются сами, как-то, но справляются», – рассказала Дербина.

Представители поколения Х неохотно, но уже гораздо чаще обращаются за психологической помощью. Их волнуют темы измен, проблемы взаимоотношений с детьми, партнером, близкими и с темой принятия возраста.

«Я бы не привязалась к конкретному поколению, запросы по сути у всех про одно, точнее одного, себя. И взаимоотношение с миром. Здесь, скорее, специфика возраста и популяризация психологии. Я точно помню, как в моем детстве пойти к психологу значило «ты – псих», а сейчас даже детей отводят к ним и это не воспринимается как-то негативно», – заключила Дербина.

По ее словам, сейчас быть психологически проработанным модно, а словосочетание «эмоциональный интеллект» уже не звучит как ругательство.