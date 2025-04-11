Какие «симптомы» выдают страх близости и как его побороть

Многие люди боятся быть по-настоящему открытыми с другими людьми, и это может мешать не только отношениям, но и гармоничному развитию личности в целом. Страх сближаться с другими может стать серьезной преградой к нормальной жизни. Откуда он берется и как с ним справиться, «Вечерняя Москва» обсудила с психологом Анной Суховой.

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Почему возникает страх близости

Первая причина — плохой опыт

Если в прошлом человека обидели или предали, это может заставить его бояться снова довериться кому-то.

— Поэтому прошлый опыт нужен не только для воспоминаний, но и для сохранения личной безопасности, чтобы четко понимать, как делать не стоит и какие могут быть последствия, — отметила психолог.

Вторая причина — страх потерять свободу

Иногда человек думает, что близкие отношения лишат его независимости, рассказала специалист. А еще бывают скрытые проявления этого страха, когда человек выстраивает такой образ партнера, которого невозможно встретить в реальной жизни.

— Он выдвигает такие колоссальные требования к воображаемому партнеру, чтобы никогда не встретиться ввиду невозможности с таким человеком, — объяснила эксперт.

Третья причина — низкая самооценка

Человек может чувствовать себя недостойным любви или бояться, что его отвергнут, отметила психолог. Исходя из этого, безопаснее прятаться от противоположного пола и не делать ничего.

— Только такое поведение усугубляет проблему и еще ниже опускает вашу самооценку, — предупредила Сухова.

Четвертая причина — избегание привязанности

По мнению психолога, некоторым людям сложно доверять, потому что они не научились этому в детстве.

— Травматический детский опыт не позволяет вам расслабиться в отношениях. А еще бессмысленные самокопания и обвинения родителей, накопленные обиды также блокируют возможность построить гармоничные отношения, — заверила специалист.

Семейные установки

Если в семье не принято было делиться чувствами, это может повлиять на наше отношение к близости, пояснила эксперт:

— А значит, вы и детям будете бессознательно передавать эту кривую программу. «Будь мужчиной!»; «Ты сильная!» — все эти послания только ломают человека и не дают раскрепоститься чувственности по-настоящему.

Как проявляется страх близости:

вы пытаетесь избегать глубоких разговоров или доверительных отношений;

вам трудно доверять другим людям;

иногда вы сами создаете конфликты, чтобы избежать близости;

страх может проявляться физически, например, учащенным сердцебиением

Что делать, если вы узнали себя:

Осознать и принять — признать, что страх есть, и не осуждать себя за это.

Работать с психологом — он поможет понять, откуда идет страх, и предложит подходящие методы работы с ним в соответствии с вашим запросом.

Делать маленькие шаги — начинайте с малого, постепенно открывайтесь партнеру. Накапливайте положительный опыт близости и доверия.

Использовать практику осознанности — медитация поможет успокоиться и почувствовать себя комфортнее в моменты близости. То есть не погружайтесь в бесконечные негативные сценарии, старайтесь формировать свое настоящее и будущее, ваше личное по принципу, что мир справедлив и в нем масса возможностей для вас.

Работать над самооценкой — попробуйте повысить уверенность в себе, возможно, через группы поддержки или прекратите себя оценивать критиками вокруг. Найдите то общество, которое вас ценит. Удивительно, что это не всегда близкие родственники.

Разговаривать с партнером — откровенная беседа поможет создать безопасную атмосферу. Говорите больше о том, что вам важно и как вы чувствуете. Это снизит отдаленность с вами и создаст понятные условия коммуникации.

— Страх близости способен мешать строить здоровые отношения, но с этим можно справиться. Понимание причин и работа над собой помогут открыться. Этот процесс может занять время, но он того стоит, — заключила психолог.

Очень часто люди вступают в отношения, которые причиняют им боль, однако в силу определенных факторов раз за разом ищут партнеров с аналогичным типажом. О причинах, по которым часто заводят отношения с такими партнерами, рассказала «ВМ» психолог Ольга Романив.