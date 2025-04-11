Как уйти от мужчины-тирана и почему это так сложно

От любви до ненависти – один шаг. Как правило, так говорят те, кто пережил драму в отношениях. К сожалению, порой взаимоотношения между мужчиной и женщиной могут дойти до трагедии. Как выбраться из болезненных отношений и отказаться от возлюбленного мучителя? Объясняет эксперт.

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Мужчина абьюзер – это довольно часто встречающая ситуация во всем мире, в том числе и в России. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт, когнитивно-поведенческий психотерапевт Сергей Лунюшин.

По словам эксперта, бывает и наоборот – мужчины желают разорвать болезненные отношения, но не могут, так их «что-то держит».

«Из своей практики я бы разделил этих людей на несколько групп. Первую держит зависимость - материальная или моральная. Например, мужчина содержит женщину, она боится, что не справится с содержанием детей. К тому же, у пар часто бывает общий бизнес, недвижимость, иные материальные блага. Вторая группа - это страхи остаться одной, убеждения, например, что семья должна быть полной, особенно в которой растут дети. На самом деле, у людей очень много различных убеждения, которые не позволяют уйти от абьюзера», - объясняет психолог.

Есть и другие женщины, которые боятся, что они никому не нужны. Часто бывает, что такие фобии подпитывают абьюзеры. Как отметил собеседник издания, с такой группой людей достаточно легко работать. Но есть и вторая группа, которая примеряет на себя синдром жертвы по треугольнику Карпмана.

Это достаточно известная ситуация, когда люди входят в отношения, в которых играют роль жертвы, преследователя или спасателя.

«Есть люди, которым необходимо постоянно быть жертвами. Как правило, это детско-родительский сценарий, который научен от родителей. Самое интересное, что даже если эти люди прекращают отношения с абъюзером, то в итоге они ищут такого же, а то еще и хуже абьюзера. Сценарий повторяется, так как люди испытывают внутреннюю потребность быть жертвой, от кого-то страдать. Поэтому они ищут людей, от которых можно страдать. Им достаточно сложно перестроиться. Это очень долгий процесс, ведь у жертвы очень много выгод. Такой тип людей, как правило, ищет спасателей, которые их жалеют и подставляют свое плечо», - отметил Сергей Лунюшин.

Когнитивно-поведенческий психотерапевт подчеркнул, что причины союза с тиранами всегда разные.