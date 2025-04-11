Нейрофизиологи ответили, что будет полезным для ума

Многие замечали, как мысли уносят нас вдаль, например, когда мы смотрим на часы, моем посуду или складываем белье. Хотя часто «подсчет ворон» винят в ухудшении академической успеваемости, недавнее исследование показывает, что эти ментальные путешествия могут помочь усваивать определенные виды информации. «Блуждание ума» может улучшить результаты, когда задача требует минимального внимания, сообщает Earth.com. Исследование опубликовано в журнале JNeurosci.

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В исследовании, проведенном учеными из Университета Лоранда Этвеша (Венгрия), изучалось, как непроизвольное блуждание разума влияет на обучение. В нем участвовали около 40 добровольцев, ученые записывали их мозговые волны.

Задание заключалось в том, что назвать закономерности в разных явлениях без осознанного, сконцентрированного размышления. Такое иногда называют неявным обучением — способность улавливать вероятности и закономерности в окружающей среде без активного стремления к этому.

Классические исследования в когнитивной психологии показали, что не все обучение требует нашего полного внимания. Иногда оно происходит как бы «за кулисами».

В периоды «блуждания ума» специалисты зафиксировали у испытуемых нейронную активность, напоминающую медленные волны глубокого отдыха. Эти сигналы на электроэнцефалографии указывали на то, что мозг может переходить в частичный «офлайн-режим».

Предыдущее исследование показало, что короткие тихие перерывы могут поддерживать консолидацию памяти, позволяя уму отдохнуть. Новое исследование подтверждает, что краткие моменты сниженной вовлеченности могут улучшить сохранение и воспоминание определенных видов информации.

Спонтанные блуждания ума возникают сами по себе, есть еще и «преднамеренные» — это скорее осознанное «отключение головы». Участники, у которых наблюдались спонтанные эпизоды, показали лучший результат в распознавании паттернов. Это предполагает, что в некоторых условиях блуждание ума может быть продуктивным.

Некоторые профессии зависят от повторяющихся задач, которые могут стать скучными. Случайное отвлечение ума может помочь сотрудникам уловить скрытые подсказки. Тем, кто занят многозадачностью, может быть менее полезно блуждание ума, если их занятия требуют высокой концентрации. Однако для людей, практикующих осознанность, понимание того, как ум работает в неактивном режиме, тоже может быть полезным.

«Как нашему мозгу нужен сон, так и пассивные способы обучения, или "бдительный отдых", могут быть необходимы для восстановления после задач, требующих полной вовлеченности», — говорит руководитель исследования Петер Шимор.

Углубленное понимание того, как мы учимся в различных ментальных состояниях, позволяет рассматривать ум как гибкий и адаптивный даже в моменты, которые считались непродуктивными.