Сексолог объяснил, где покупать безопасные игрушки для взрослых

Лучше всего приобретать товары с маркировкой «18+» на официальных сайтах, где продавцы отвечают за качество и дают гарантию безопасности своих изделий. Об этом рассказала практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

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Она указала, что в электронном виде сохраняется вся история покупок и чеки. Если что-то произошло, то покупатель всегда может предъявить иск конкретному магазину.

«Если вы купили где-нибудь на китайском, скажем так, сайте, — сложно будет уже предъявить какие-то претензии и вообще найти каких-то людей, которые могут ответить за такое ЧП. Надо отметить, что травмы нечасто случаются и в результате фобий от этого не возникает», — уточнила сексолог.

Она объяснила, что все зависит от того, где человек приобретает специализированные товары.

«Фобии могут возникнуть исключительно с точки зрения использования этих игрушек, не более того. Я думаю, что от живого полового органа вряд ли будет какой-то ожог второй или третьей степени. Это скорее про некачественные товары», — заключила Миллер в беседе с РИАМО.

Так эксперт прокомментировала новость, которой поделилась российская вебкам-модель. У девушки во время стрима в нижнем белье взорвалась игрушка для взрослых.

Прибор оставил у нее ожоги в области гениталий и на бедре. Пострадавшая рассказала, что ее спасла хитрость, которая уберегла ее от более серьезных травм. Модель подчеркнула, что игрушка была оригинальной и использовалась согласно инструкции.

Представители РПЦ ранее призывали запретить магазины для взрослых. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявлял, что в РФ интим-магазины представляют собой не что иное, как «узаконенный разврат».

По его словам, церковь не может диктовать государственным властям свои условия и заставить их закрыть подобные заведения, а лишь дает советы и предостерегает верующих.

Также глава центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов призвал запретить фаллоимитаторы в стране. По его мнению, игрушки якобы развращают женщин и рушат семьи.

Новость не осталась без внимания представителей отрасли, в том числе — основателя экосистемы «Розовый кролик», владельца сети секс-шопов Максимилиана Лапина. Он удивился, что взрослый человек может обладать зашоренностью и узким мышлением.

Аналогичное мнение выразил психиатр, психотерапевт высшей категории Александр Федорович. По его словам, идея запретить в России продажу фаллоимитаторов и прочих секс-игрушек на маркетплейсах не связана с улучшением демографии и не поможет укрепить семейные узы.