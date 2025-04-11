Названы главные красные флаги на первом свидании

Российский дейтинг-сервис «VK Знакомства» выяснил, какие темы вызывают наибольший дискомфорт на первом свидании. Главные «ред флаги» были перечислены в исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Прежде всего напряжение возникает при разговоре о личных финансах — на это пожаловались 35 процентов опрошенных. Помимо этого, 24 процента россиян заявили, что им не нравится поднимать темы, связанные с бывшими партнерами. Политические и религиозные взгляды не хочет раскрывать 21 процент. «VK Знакомства» также выяснили, что 18 процентам людей неловко говорить о личном здоровье, а планы на семью — закрытая тема для 15 процентов граждан.

В топ самых неловких вопросов на первом свидании входят «У тебя сколько было партнеров?» и «Почему ты сейчас не в отношениях?» В антирейтинг внесли и такие вопросы, как «Сколько ты зарабатываешь?» и «Почему расстался с бывшей?»

Интересно, что опрошенным в возрасте 18-24 лет неловко говорить о бывших — об этом сообщили 25 процентов респондентов. Затем молодые люди 25-34 лет не готовы общаться насчет заработка (27 процентов). А для категории 35-44 лет самой неловкой темой оказалось здоровье — эту тему выбрали 20 процентов.

52 процента опрошенных отвечают на провокационные вопросы честно. При этом россияне 25-34 лет обозначают личные границы (22 процента), а поколение от 35 до 44 лет чаще пытается перевести все в шутку (25 процентов).

Новое исследование было проведено в апреле 2025 года. Участие в онлайн-опросе приняли 1500 респондентов из разных городов России.

Ранее психолог сервиса для поиска отношений Teamo Татьяна Любина назвала стоп-фразы на первом свидании. Также она напомнила о базовой грамотности, указав на неправильность слов «ихний» и «звонит» с неправильным ударением. Все это, по ее мнению, может насторожить потенциального избранника.