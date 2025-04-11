Эксперт оценил запрет эзотерической рекламы

Из закона о запрете эзотерической рекламы предложили исключить дипломированных психологов. Эта мера, по задумке законодателей, может провести границу между квалифицированной помощью и шарлатанством. Однако, по мнению политолога и психолога Алены Август, запретительные меры не способны ограничить распространение эзотерических услуг, поэтому необходимо бороться с этим явлением иными методами:

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«Первое, о чем хотелось бы сказать, – это то, что никакой закон не остановит само происходящее, это просто попытка привлечь внимание. Если эту рекламу запретят, то стоит понимать, что эзотерики найдут какую-то другую возможность. Что касается исключения из перечня некоторых профессий, к этому нужно подходить с умом. Психологи, безусловно, не должны попадать под это. Однако, к сожалению, в последнее время появилось невероятное количество краткосрочных курсов, где человек любой профессии, прослушав что-то в интернете или посетив несколько занятий, считает себя психологом. Это странно, ведь если сравнить, например, со стоматологией, никто не допустит до своих зубов человека без должного образования, опыта и проверки его профессионализма. Почему-то в душу, в отличие от зубов, допускают непрофессионалов, а это может закончиться плохо.

Я знаю, что пытались исключить нутрициологов, поскольку это ответвление медицинского знания. Но, опять же, нужно понимать, что в наше время люди считают, что стать профессионалом достаточно просто: можно написать в интернете, прочитав какую-то книжку, что ты нутрициолог, и убедить всех в этом с помощью соцсетей. Поэтому, мне кажется, важно в целом наладить систему проверки профессионализма людей, которые могут нанести вред душевному или физическому здоровью.

Что касается бизнес-тренеров и коучей, я еще не слышала о том, чтобы их запрещали. Это лишь маленькая ветвь, ответвление от тренерской работы. Опять же, есть огромное количество людей, побывавших на каком-то тренинге, прочитавших какую-то книжку, даже посмотревших кино и считающих себя профессионалами. Здесь вопрос гораздо шире: можно запретить что угодно, а вот как исправить не очень хорошо работающую систему – это совсем другой вопрос».